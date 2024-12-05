Болгария готовит к отправке на Украину очередной пакет военной помощи

ЦАМТО, 4 декабря. Болгария отправит Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут техника и боеприпасы, которые больше не нужны болгарской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.

Уточняется, что дополнительный пакет военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии. Номенклатура списка является засекреченной.

Это уже седьмой пакет военной помощи Украине в 2024 году, отмечает БНР.

Как сообщает издание Mediapool, Болгария систематически помогает Киеву боеприпасами, прежде всего, для устаревших вооружений еще советского производства.