Швейцария выделит 108,5 млн. долларов на помощь Украине

ЦАМТО, 4 декабря. Швейцарский сенат одобрил выделение Украине помощи в размере 96,11 млн. франков (108,5 млн. долл.) через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) после запроса правительства Швейцарии на этот счет в сентябре.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента страны.

В сентябре правительство Швейцарии объявило о намерении выплатить Украине такую сумму через ЕБРР. Обе палаты парламента должны были утвердить это решение.

Как отмечает агентство, Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 млрд. долл. в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 млрд. швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 млрд. долл.) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН Сергей Лавров указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна и учтет их при выстраивании взаимодействия.