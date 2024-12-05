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ЦАМТО

Василий Небензя: сотрудники ГУР Украины обучают и вооружают боевиков в Идлибе, в том числе дронами

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Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб.
Источник изображения: © AP Photo / Edlib News Network ENN

ЦАМТО, 4 декабря. Устроившие атаку в Сирии боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* "откровенно бравируют" тем, что их поддерживают спецслужбы Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ* факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют", – сказал В.Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

"Хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков, действующих на северо-западе САР. Мы неоднократно говорили, в том числе и в зале Совета Безопасности, о нахождении в провинции Идлиб украинских военных инструкторов из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков ХТШ* для боевых действий. Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", – добавил российский дипломат.

В.Небензя отметил: Россия также делилась в СБ информацией о том, что "сотрудники ГУР Украины вооружают боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями", – передает "РИА Новости".

*запрещенная в России террористическая организация

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