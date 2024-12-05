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ЦАМТО

Китай ограничил экспорт германия, галлия и сверхтвердых материалов в США

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Образцы кристаллов оксида галлия
Образцы кристаллов оксида галлия.
Источник изображения: rusnanonet.ru

ЦАМТО, 4 декабря. Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 3 декабря Министерство коммерции КНР.

"В целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение усилить экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США", – говорится в сообщении ведомства.

В том числе, ведомство уточнило, что будет "запрещен экспорт товаров двойного назначения для военных потребителей или в военных целях".

"Принципиально не разрешается экспортировать в США товары двойного назначения, связанные с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в том, что касается экспорта в США товаров двойного назначения, связанных с графитом, будут введены более строгие проверки в отношении конечного пользователя и конечного назначения.

Сообщается, что постановление вступает в силу с момента публикации, передает "РИА Новости".

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Страны
Китай
США
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