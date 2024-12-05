Обгоняя звук: крылатая ракета BrahMos и ее российские "друзья"

"Есть разговоры с Индонезией, с Вьетнамом, с [Объединенными Арабскими] Эмиратами. Вот эти страны, которые в первую очередь проявили интерес", — сообщил ТАСС управляющий содиректор BrahMos Aerospace Александр Максичев. Не раскрывая подробностей о стадии переговоров, Максичев дал понять, что с тремя вышеуказанными странами могут быть подписаны контракты на поставку ракет.

Сборка ракет на заводе индийско-российской компании BrahMos Aerospace в Индии Источник изображения: © Евгений Пахомов/ ТАСС

Предприятие BrahMos Aerospace является наиболее успешным примером военно-технического сотрудничества России с Индией. В 2023 году компания отметила четвертьвековой юбилей: 12 февраля 1998 года состоялось подписание российско-индийского соглашения о совместной разработке и производстве сверхзвуковой крылатой ракеты. Его участниками стали российское предприятие "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") и индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Название предприятия отсылает к именам двух рек — Брахмапутры в Индии и Москвы-реки в России.

Уже в 2001 году была испытана первая ракета, их выпуск начался в 2004-м, а год спустя первые BrahMos начали размещаться на кораблях индийских военно-морских сил. Первым зарубежным заказчиком ракет стали в 2022 году Филиппины. В 2023 году в интервью ТАСС управляющий директор и главное должностное лицо совместного предприятия Атул Динкар Ране сообщил, что интерес к покупке ракет проявили пять стран. В начале 2024 года директор по экспорту BrahMos Aerospace Правин Патхак рассказал ТАСС, что компания ведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, а в ходе оборонной выставки World Defense Show к ракетам "проявили очень большую заинтересованность".

Три среды — одна ракета

Многоцелевая крылатая ракета BrahMos может запускаться с надводных, подводных, сухопутных и воздушных носителей. Пусковые установки на кораблях могут быть как наклонными, так и вертикальными. Ожидается, что ракета станет главной ударной силой военно-морских сил Индии. Испытана версия для подводных лодок: ракета стартует из вертикальной пусковой, а после выхода на поверхность отстреливает носовой обтекатель, защищающий воздухозаборник от попадания воды, разворачивается и уходит к цели. Вертикальный пуск используют и самоходные наземные пусковые установки.

Самоходная пусковая установка со сверхзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos Источник изображения: © Евгений Пахомов/ ТАСС

В состав сухопутной батареи BrahMos входит командный пункт и четыре-шесть пусковых по три ракеты на каждой, при этом каждая ракета может поразить свою назначенную цель. Носителем авиационной версии BrahMos является тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКИ.

Дальность полета ранних вариантов BrahMos — 290 км, при этом она сохраняет скорость порядка трех скоростей звука. При этом индийские вооруженные силы готовятся поставить на вооружение модификацию ракеты, дальность применения которой возросла до 450 км. Испытывается еще более дальнобойный вариант — до 800 км. Ракета способна подниматься в стратосферу на высоту до 15 км или лететь в 10 м над поверхностью в зависимости от выбранной траектории и на различных ее участках.

Крылатые ракеты против бен Ладена: когда скорость важна Одним из примеров важности высокой скорости для крылатых ракет является неудачная попытка вооруженных сил США ликвидировать главаря запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в августе 1998 года. Тогда по тренировочной базе террористов на востоке Афганистана, где предположительно находится их лидер, был нанесен удар дозвуковыми крылатыми ракетами Tomahawk. Боеприпасы запускались с кораблей ВМС США, находившихся в Персидском заливе. В ходе группового удара было выпущено до 100 Tomahawk. Однако до цели в Афганистане ракетам предстояло пролететь порядка 1 800 км - это расстояние они могли преодолеть лишь за два часа. За час до поражения лагеря бен Ладен покинул его территорию.

Крылатая ракета BrahMos была разработана на основе российской ракеты "Яхонт", являющейся экспортным вариантом универсальной противокорабельной крылатой ракеты П-800 "Оникс". Москву и Дели связывает многолетнее военно-техническое сотрудничество: республика собирает из готовых российских машинокомплектов истребители, танки, запущено совместное производство автоматов Калашникова. Однако Индия стремится из покупателя вооружений превратиться в их экспортера.

"Когда Индия приступила к выпуску BrahMos, доля ее индийских компонентов составляла 13%. В настоящее время она достигает 76%, и через три года путем импортозамещения эта ракета будет полностью оснащена оборудованием индийского производства в соответствии с госпрограммой Make in India", — сообщала в 2023 году газета Times of India, цитируя Атула Динкара Ране.

Асимметричный советский ответ Соединенным Штатам

Россия обладает передовыми технологиями и опытом в области создания сверхскоростных крылатых ракет. Советский Союз разрабатывал подобные боеприпасы как средство борьбы с авианосным флотом США, самолеты которого были способны нести ядерное оружие. После Второй мировой войны две сверхдержавы — бывшие союзники по антигитлеровской коалиции — стали соперниками. В ответ на агрессивный курс США и НАТО советские конструкторы приступили к разработке нового класса высокоточного оружия — противокорабельных самолетов-снарядов (так в то время называли крылатые ракеты). Благодаря радиолокационной головке самонаведения такой снаряд, выпущенный с самолета или небольшого ракетного катера, мог попасть точно в цель и потопить даже крупный корабль.

В советские годы крылатые ракеты "каменного" семейства — "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Оникс" — обеспечили стране стратегическое преимущество над флотами других государств. Ими оснащают надводные корабли различного водоизмещения, подводные лодки, береговые ракетные комплексы. Примером совершенства отечественной научной, инженерной, конструкторской мысли служит крылатая ракета П-700 "Гранит". Изделие, получившее на Западе прозвище Shipwreck ("Кораблекрушение"), длиной 10 м и массой 7 т несет боевую часть массой в 1 т. Главная особенность ракеты — ее "интеллект". Ракеты, запущенные залпом, умеют выстраиваться в воздухе в плотный ордер, обмениваться между собой информацией о том, какие цели каждая из них атакует. Бортовые вычислительные машины "Гранитов" содержат электронные "чертежи" современных кораблей, сведения о возможных тактических построениях групп кораблей, поэтому отечественные ракеты умеют выявлять наиболее ценные цели и атаковать их. Благодаря высокой скорости и малой высоте полета перехватить боеприпасы очень сложно.

Новейшим представителем крылатых "минералов" является гиперзвуковая ракета "Циркон" морского базирования. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, она разгоняется до 9 Махов (скоростей звука) и способна пролететь свыше 1 тыс. км. Ракета уже испытана в ходе специальной военной операции. Сбить российские гиперзвуковые ракеты и планирующие боевые блоки баллистических ракет современные западные средства противовоздушной обороны не в состоянии.

Малогабаритная, гиперзвуковая

Семейство ракет BrahMos также видоизменяется и совершенствуется. Как ожидается, до конца 2025 года начнутся летные испытания ракеты BrahMos-NG авиационного базирования. Она стала меньше, легче (1,33 т против 2,65 т у предыдущего варианта), имеет меньшую радиолокационную заметность, лучше противостоит средствам радиоэлектронной борьбы. Легкий истребитель Tejas индийской разработки сможет брать две такие ракеты, Су-30МКИ — целых четыре.

Ракета BrahMos-NG на истребителе Tejas Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Помимо этого, российско-индийская компания занимается разработкой гиперзвукового варианта BrahMos. О том, что такая ракета может появиться, сообщил ТАСС в 2014 году Судхир Кумар Мишра, занимавший должность президента BrahMos Aerospace. Изучение возможности создания гиперзвуковой ракеты проводилось совместно с Московским авиационным институтом и индийским научным институтом в Бангалоре. Планировалось, что на первом этапе будет разработана ракета, разгоняющаяся до 5 Махов.

Атул Динкар Ране подтвердил работы над гиперзвуковой ракетой. НПО машиностроения, участвующее в предприятии BrahMos Aerospace, обладает необходимыми технологиями, так как является создателем и производителем ракеты "Циркон".

Глава компании отметил, что односторонние западные санкции никак не повлияли на BrahMos Aerospace. "Российско-индийское партнерство между учеными в технической области столь глубоко, что его невозможно разрушить", — выразил он уверенность в интервью ТАСС.

Виктор Бодров