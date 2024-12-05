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СМИ узнали, сколько потребует модернизация "Северной верфи"

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сформировала основные параметры модернизации входящего в ее состав петербургского предприятия "Северная верфь". Об этом в среду, 4 декабря, сообщают Ведомости со ссылкой на два источника, знакомые с планами ОСК.

По словам собеседников издания, в развитие "Северной верфи" планируют вложить не менее 100 млрд рублей в течение ближайших шести лет. Модернизация завода пройдет в три этапа.

Корвет "Ретивый" у причала на "Северной верфи"

Mil.Press


Обновление мощностей предприятия предусматривает постройку плавучего дока и эллинга, что позволит предприятию выпускать сухогрузы и танкеры дедвейтом до 35 тысяч тонн, уточнил источник "Ведомостей".

Напомним, что еще в 2017 году стартовал так называемый первый этап модернизации "Северной верфи", который предполагал постройку нового эллинга. Контракт получил "Метрострой". Планировалось, что работы завершатся в первом квартале 2019 года, однако подрядчик не справился с задачей и соглашение с ним расторгли.

В феврале 2020-го возглавлявший тогда ОСК Алексей Рахманов утверждал, что строительство эллинга планируют все-таки завершить до конца года.

В сентябре 2020 года "Северная верфь" подписала контракт с новым подрядчиком на реализацию первого этапа модернизации производственных мощностей – ООО "Отечественные системы и технологии". В феврале 2021 года Алексей Рахманов утверждал, что объект сдадут в 2022 году. Однако новый подрядчик также не справился с поставленными задачами.

Осенью 2023 года решением президента РФ Владимира Путина Объединенную судостроительную корпорацию передали на пять лет в управление банку ВТБ.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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