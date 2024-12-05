Войти
ТАСС

В России создали FPV-дрон для штурма зданий и разведки "Аква-4"

517
0
+1
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали FPV-дрон "Аква-4", предназначенный для анализа обстановки во время штурмов зданий и разведки. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений" (центр "Ривир").

"Дрон-разведчик "Аква-4" относится к инновационным беспилотным летательным аппаратам, который может использоваться для сбора информации о местности и перемещениях противника. Он может быть оснащен различными сенсорами, включая камеры высокого разрешения, инфракрасные устройства и радары. Основное назначение таких дронов заключается в разведывательной деятельности, что позволяет улучшить тактическое планирование и повысить боевую эффективность вооруженных сил", - рассказал директор организации Станислав Геворкян.

По его словам, применение дрона в ходе штурмов зданий позволит снизить риск для личного состава. "Дрон "Аква-4" может применяться также во время штурмовых действий в зданиях. За счет компактности аппарат помогает собрать информацию о ситуации внутри здания и потенциальных угрозах, что позволяет планировать операции с максимальной точностью и минимальным риском для личного состава", - сказал Геворкян.

Испытания дрона, разработчиком которого является компания "Адель аэро", прошли на базе центра "Ривир". "Благодаря тщательно спроектированной легкой раме, использованию оптимальной винтомоторной группы, а также сверх емких литий-ионных аккумуляторов, дрон может проводить в воздухе значительно больше времени по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет ему эффективно выполнять задачи по сбору разведывательной информации", - отметил официальный представитель компании.

Вес дрона "Аква-4" составляет менее 400 грамм, дальность полета - до 25 км, время полета - 30 минут. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал