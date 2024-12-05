В России создали FPV-дрон для штурма зданий и разведки "Аква-4"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разработали FPV-дрон "Аква-4", предназначенный для анализа обстановки во время штурмов зданий и разведки. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений" (центр "Ривир").

"Дрон-разведчик "Аква-4" относится к инновационным беспилотным летательным аппаратам, который может использоваться для сбора информации о местности и перемещениях противника. Он может быть оснащен различными сенсорами, включая камеры высокого разрешения, инфракрасные устройства и радары. Основное назначение таких дронов заключается в разведывательной деятельности, что позволяет улучшить тактическое планирование и повысить боевую эффективность вооруженных сил", - рассказал директор организации Станислав Геворкян.

По его словам, применение дрона в ходе штурмов зданий позволит снизить риск для личного состава. "Дрон "Аква-4" может применяться также во время штурмовых действий в зданиях. За счет компактности аппарат помогает собрать информацию о ситуации внутри здания и потенциальных угрозах, что позволяет планировать операции с максимальной точностью и минимальным риском для личного состава", - сказал Геворкян.

Испытания дрона, разработчиком которого является компания "Адель аэро", прошли на базе центра "Ривир". "Благодаря тщательно спроектированной легкой раме, использованию оптимальной винтомоторной группы, а также сверх емких литий-ионных аккумуляторов, дрон может проводить в воздухе значительно больше времени по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет ему эффективно выполнять задачи по сбору разведывательной информации", - отметил официальный представитель компании.

Вес дрона "Аква-4" составляет менее 400 грамм, дальность полета - до 25 км, время полета - 30 минут.