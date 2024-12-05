МИД Белоруссии: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.

Ранее в интервью он заявил, что 6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

"Решение о размещении на территории Беларуси (российского. - Прим. ред.) тактического ядерного оружия – факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", —сказал он.

Замминистра пояснил, что стороны видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружений, основанных на новых физических принципах.

"Это не могло не повлиять на корректировку", — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на высшем госсовете Союзного государства. До этого, в конце октября, его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.