Войти
РИА Новости

Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия

460
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

МИД Белоруссии: подходы к ядерному оружию изменены на фоне новых технологий

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Минск и Москва пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.

Ранее в интервью он заявил, что 6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

"Решение о размещении на территории Беларуси (российского. - Прим. ред.) тактического ядерного оружия – факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке", —сказал он.

Замминистра пояснил, что стороны видят использование новых технологий в сфере вооружения, использование вооружений, основанных на новых физических принципах.

"Это не могло не повлиять на корректировку", — подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на высшем госсовете Союзного государства. До этого, в конце октября, его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 14:38
Сила противодействия Беларуси
  • 05.12 11:58
  • 6191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 11:16
  • 8272
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.12 10:09
  • 48
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.12 02:42
  • 2
China Daily: Китай испытывает огромные побочные эффекты от украинского кризиса
  • 05.12 00:12
  • 0
Ответ на "Победоносный сценарий"
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал