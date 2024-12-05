В Приморье до конца 2025 года намерены построить центр подготовки снайперов

На полигоне создадут крытые и открытые стрелковые галереи

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют завершить до конца 2025 года строительство под Владивостоком центра подготовки снайперов "Восток", сообщила пресс-служба представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Приморский край проанализировал потребность региона, финансовые возможности, - процитировала пресс-служба вице-премьера РФ, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. - Мы встретились с [губернатором Приморья] Олегом Николаевичем Кожемяко. Он подтвердил, что Приморье готово построить современный полигон. Мы в течение ближайшего времени проработаем этот вопрос. Если делать, то общими усилиями. Если примем положительное решение, то начнем строить полигон. Олег Николаевич говорит о том, что тогда объект будет построен до конца 2025 года".

Уточняется, что полигон построят совместно с Федерацией боевого снайпинга, правительством Приморского края и Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". На территории разместятся административно-бытовой комплекс, учебные классы, дома-общежития для размещения инструкторов, персонала и курсантов центра. Предусмотрены также плац и площадка для выставки образцов техники, технических средств и вооружения.

"В центре будут созданы крытые и открытые стрелковые галереи. Крытые предназначены для испытаний стрелковых и снайперских комплексов, замеров параметров выстрела, пристрелки прицелов разных типов. В открытых стрелковых галереях на дистанциях до 2,5 тыс. м посетители (военнослужащие, сотрудники силовых структур, курсанты, учащиеся) смогут отрабатывать навыки стрельбы, обучаться правилам безопасного обращения с оружием, получать опыт огневой подготовки групп поддержки снайперских подразделений. Планируется, что обучение и тренировочные занятия для детских и юношеских организаций будут проходить в рамках начальной военной подготовки", - отметили в пресс-службе.