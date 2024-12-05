Встреча министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе: почему Украине следует и дальше ждать членства в НАТО (Berliner Zeitung, Германия)

Слева направо президент Кипра Никос Христодулидис, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, президент Румынии Клаус Вернер Иоаннис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи за круглым столом в здании Европейского совета в Брюсселе.

BZ: Германия, США и Турция не заинтересованы в скором вступлении Украины в НАТО

В целом Запад поддерживает вступление Украины к НАТО, пишет BZ. Однако решение должно быть единогласным, а Германия, США, Турция и Венгрия не заинтересованы в скором присоединении Киева к альянсу.

Николас Бутылин (Nicholas Butylin)

Украине придется подождать. По словам нескольких западных дипломатов, пожелавших остаться неизвестными, вряд ли НАТО выполнит требования Украины о скорейшем вступлении в альянс. Таким образом, надежды киевского политического руководства во главе с Владимиром Зеленским на достижение консенсуса между 32 членами НАТО на данный момент развеялись. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", — сообщил высокопоставленный представитель НАТО, которого цитирует Reuters. По его словам, встреча в Брюсселе будет посвящена расширению военной поддержки Украины, чтобы в следующем году страна, охваченная военными действиями, оказалась в более выгодном положении "для начала возможных переговоров".

Германия, США, Турция и Венгрия не заинтересованы в скором вступлении Украины в НАТО.

Помимо Германии, Венгрия, Словакия, Турция и США входят в число тех стран НАТО, которые выступают против скорейшего вступления Киева в альянс. Прибалтийские и скандинавские страны, напротив, выступают за то, чтобы Украина присоединилась к трансатлантическому военному альянсу в ближайшем будущем.

Членство в НАТО рассматривается на Украине как единственная гарантия ее будущей безопасности. Статья пять договора является основным элементом системы коллективной обороны и, следовательно, защиты всего альянса НАТО. В ней говорится, что если нападению подвергается одно государство-участник, то это будет считаться нападением на всех членов НАТО. Киев решительно настаивает на вступлении в НАТО, поскольку другие гарантии, такие как Будапештский меморандум 1994 года, не оправдывают себя.

"Отсутствие реальных, эффективных гарантий безопасности Украине в 1990-е годы было стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва", — говорится в заявлении МИДа Украины в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО. По мнению Киева, эта ошибка должна быть исправлена как можно скорее. "Украине нужны четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, которые отражали бы ее значительный вклад в глобальное ядерное разоружение и международный мир и безопасность", — заявили в МИДе Киева. "После болезненного опыта Будапештского меморандума нас не устроит никакая альтернатива или замена полноправного членства в НАТО".

В Брюсселе ожидают Бербок из Германии

Хотя в НАТО уже несколько лет говорят, что Украина присоединится к альянсу и что путь страны в НАТО "необратим", нет ни приглашения, ни конкретного графика вступления в альянс. В правительстве Украины абстрактный процесс вступления без конкретных обещаний вызывает заметное недовольство.

Это вторая встреча министров иностранных дел стран НАТО под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте. В Брюсселе также ждут нового верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайю Каллас и министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок отправится из Германии в штаб-квартиру НАТО в столице Бельгии.