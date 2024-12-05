Русский танк смог уничтожить броневик MaxxPro из США на дистанции в 10 км

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Российские танкисты поставили рекорд - им удалось выстрелом с закрытой позиции уничтожить вражескую бронемашину International MaxxPro производства США на дистанции в десять километров.

О том, как это происходило, можно понять, ознакомившись с видеоматериалом, обнародованным в телеграм-канале "Работайте братья".

Воины-танкисты 1472-го гвардейского полка продемонстрировали профессионализм и высокую эффективность, тесное взаимодействие танков и разведывательных дронов. Без последних так качественно выполнить боевую задачу было бы намного труднее.

В зарубежных армиях активно изучают опыт специальной военной операции. Например, в КНР в прошлом месяце на выставке в Чжухае был продемонстрирован экспортный основной боевой танк VT-4A, который кроме комплексов активной защиты также оснащен БПЛА.

Информация с него передается непосредственно на борт боевой машины, что существенно повышает ситуационную осведомленность не только одиночной машины, но и всего подразделения.