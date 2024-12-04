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ТАСС

Глава МИД Украины в Брюсселе дважды запросил системы ПВО, назвав разные цифры

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Андрей Сибига
Андрей Сибига.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Nesterewnko/Ukrainian Parliament Press Office via AP

Андрей Сибига сначала попросил не менее 20 комплексов противовоздушной обороны, затем 19

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе дважды запросил системы ПВО, однако назвал разные цифры.

Сначала Сибига в разговоре с журналистами, трансляция которого велась на сайте НАТО, сообщил, что уведомил партнеров Украины о том, что Киеву необходимо получить не менее 20 систем ПВО. "Речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T", - сказал он.

Позднее глава МИД на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, трансляция которой также велась на сайте альянса, заявил, что Украина нуждается только в 19 системах ПВО. "Нам срочно нужны дополнительно 19 систем противовоздушной обороны. <…> Мы уже направили конкретный список наших потребностей", - сообщил Сибига.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Щольцем заявлял о нехватке комплексов ПВО для прикрытия 20 важных объектов.

Украина неоднократно жаловалась, что западные страны не предоставляют ей обещанные системы ПВО. Особенно медленно выполняются обязательства по поставкам наиболее современной из них - американского комплекса Patriot. Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении на Украине различных западных систем ПВО, в том числе Patriot. 

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