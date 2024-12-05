Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС

Правительство: самолеты и дроны в РФ должны быть оснащены ГЛОНАСС до 2026 года

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные в России или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, должны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года, говорится в постановлении правительства РФ на официальном сайте размещения правовой информации.

"Пилотируемые воздушные суда и беспилотные авиационные системы должны быть оснащены оборудованием навигации, обеспечивающим выполнение полета воздушного судна в соответствии с его эксплуатационной документацией. В оборудовании навигации пилотируемых воздушных судов и входящих в состав беспилотных авиационных систем беспилотных воздушных судов, производимых на территории Российской Федерации, принимающем и обрабатывающем сигналы навигационной спутниковой системы, должны использоваться сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в документе.

"Оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем, произведенных в Российской Федерации или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г., осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2026 г…", - сказано в постановлении.

Исключением являются самолеты Sukhoi Superjet – их необходимо оснастить навигационным оборудованием ГЛОНАСС до 1 марта 2029 года.

Кроме того, на новых самолетах и на дронах до 1 марта 2026 года должна быть установлена система связи, поддерживающая двустороннюю радиосвязь с органами, обслуживающими воздушное движение, и между экипажами судов.

Также, согласно утвержденным правительством требованиям, все пилотируемые воздушные суда и беспилотники в РФ должны быть оборудованы системами наблюдения для формирования и передачи информации о высоте полета и координат местоположения. Самолеты с максимальной взлетной массой более 15 тысяч килограммов и газотрубинными двигателями или суда, которые могут перевозить более 30 человек, также должны быть оснащены оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения и бортовой системой предупреждения столкновения.

Помимо этого, к оснащению беспилотников вводятся отдельные требования, которые немного различаются в зависимости от взлетной массы. Общее требование - оснащение аппаратно-программными средствами, которые не позволяют выполнять полеты в запрещенных зонах или местах, где действуют ограничения. А для более крупных БАС необходимо также оборудование удаленной идентификации, системы экстренного прекращения полетов и бортовые огни для предотвращения столкновения.