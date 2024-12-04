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Китайская ракета стартовала с секретным спутником

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Архивное фото. Фото: China Daily / Reuters
Архивное фото. Фото: China Daily / Reuters.

SpaceNews: китайская ракета Long March 3B стартовала с секретным спутником

С космодрома Сичан на юго-западе Китая стартовала ракета Long March 3B с секретным спутником. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что запущенный космический аппарат представляют собой экспериментальный телекоммуникационный спутник Satellite-13, иначе известный как Tongxin Jishu Shiyan-13 (TJS-13) и предназначенный для использования в спутниковой связи, радио и телевидении, передаче данных и других услугах.

Тем не менее, издание замечает, что «отсутствие конкретных подробностей, касающихся спутника TJS-13, соответствующих более ранним миссиям TJS, предполагает потенциальные возможности двойного назначения или военные возможности».

По данным SpaceNews, в случае аппаратов программы TJS речь может идти о «геостационарных спутниках, потенциально выполняющих секретные миссии, включающие радиоразведку, миссии раннего оповещения [о ракетных пусках] и деятельность по инспекции спутников».

В ноябре издание сообщило, что Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году.

В том же месяце агентство «Синьхуа» сообщило, что китайская модифицированная ракета ZQ-2 Y-1 вывела на околоземную орбиту два испытательных спутника.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
1 комментарий
№1
04.12.2024 06:41
Согласен со Space News.
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