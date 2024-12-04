Военный эксперт Никулин: Зеленский преуменьшил потери ВСУ в 10 раз

Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, преуменьшает потери армии страны с момента начала конфликта в 10 раз — настоящее количество убитых может приближаться к 800 тыс. Таким мнением в беседе с «Известиями» 3 декабря поделился политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Накануне Зеленский в интервью Kyodo News, опубликованном на YouTube-канале его офиса, опроверг сообщение американских журналистов, что за время боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 80 тыс. человек погибшими. По словам главы государства, потери «намного меньше».

«Я думаю, что потери ВСУ, как минимум, в 10 раз больше, чем сказали американцы, — не 80, а 800 тыс. убитыми. Многие независимые наблюдатели, в том числе американские офицеры, прикомандированные на Украину, говорят об этом. Так что это попытка скрыть правду о событиях на Украине», — прокомментировал Никулин.

Также он добавил, что даже такая откровенная ложь со стороны Зеленского не станет причиной массовых протестов на Украине, однако отдельных проявлений недовольства можно ожидать. При этом, когда откроется вся правда о действиях киевского режима, разочарование украинцев будет очень глубоким, считает собеседник издания.

«Помощь Запада на ситуацию на передовой не повлияет — уже бесполезно. Повлияет только в том, что погибнет еще больше украинцев, не 800 тыс., а миллион», — заключил эксперт.

Также во вторник Минобороны России сообщило, что только в Курской области за последние сутки были ликвидированы более 300 украинских боевиков. Кроме того, были уничтожены 17 боевых бронемашин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов противника.

Кроме того, ныне бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тыс. военнослужащих. Он добавил, что российские силы продолжат решать поставленные задачи по полному достижению целей СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.