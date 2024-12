TNI: российский Су-57 — сильный конкурент для американских истребителей

Российский Су-57 никогда не сравнится с F-22 или F-35 Lightning II? Ему это и не нужно, пишет TNI. Он достаточно хорош, чтобы конкурировать с американцами. С этим истребителем пятого поколения Россия обрела реальную систему, которая меняет правила игры.

Брэндон Вейхерт (Brandon Weichert)

За последние несколько десятилетий США вложили сотни миллиардов казенных долларов в развитие технологий “стелс” или малозаметности. В результате у них появилось множество возможностей, которыми до недавнего времени не обладала ни одна другая страна.

Однако к 2017 году все начало меняться. Китай анонсировал свой первый самолет-невидимку — Чэнду J-20 “Могучий Дракон”. Тем временем русские также не отстают в гонке за боевыми самолетами пятого поколения и уже давно работают над своей птицей Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”).

Большинство экспертов сходятся в том, что среди самолетов пятого поколения, представленных тремя странами, Су-57 — самое слабое звено и уступает и вышеупомянутому китайскому J-20, и американским F-22A Raptor (“Хищник”) и F-35 Lightning II (“Молния”).

Москва мечтала пустить Су-57 на экспорт. Предполагалось, что истребитель взвинтит продажи ведущего сектора российской экономики — оборонной промышленности. Однако до начала этого месяца Су-57 томился без каких-либо иностранных заказов. Более того, Россия даже никак не могла наладить массовое производство этих дорогих и сложных систем, поскольку сама сделала Су-57 зависимым от множества западных узлов.

Вопреки тому, в чем вас убеждают на Западе, Россия сделала это не потому, что не могла создать истребитель из собственных комплектующих. Наоборот, в попытке наладить экспорт Су-57 русские хотели начинить самолет узлами, доступными на мировом рынке, чтобы тем самым повысив его привлекательность для иностранных покупателей.

Не стоит недооценивать эту птичку

Однако из-за зависимости от западных технологий Су-57 стал невольной жертвой западных санкций из-за российской спецоперации на Украине.

Кроме того, то обстоятельство, что русские не спешили бросать Су-57 в самое пекло украинских боев, посеял среди некоторых потенциальных покупателей сомнения: а не перехвалили ли русские свой самолет? Настоящая же причина, почему русские держат свой парк Су-57 в резерве, кроется в их дороговизне. И в случае потери в бою российскому ВПК было бы накладно быстро их заменить.

Кроме того, русские и без них весьма успешно противостоят поддерживаемой НАТО Украине более старыми, дешевыми и простыми истребителями советской эпохи.

Разумеется, русские задействовали Су-57 в боевых действиях. Но все же они не отправляли его на задания, которые, по мнению многих иностранных наблюдателей, он мог бы выполнять.

И все же Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении загоризонтных ударов, когда предоставленные НАТО системы ПВО бессильны.

Доступный самолет пятого поколения

Одна из самых частых нападок на Су-57 со стороны западных наблюдателей сводится к их малочисленности. Утверждается, что их попросту слишком мало, чтобы принести России реальную пользу. Однако, по мнению редакции отраслевого издания Military Watch Magazine, это сопряжено с главным преимуществом боевого самолета. Затраты на поддержание готовности парка Су-57 гораздо ниже, чем у гораздо более многочисленных американских F-22 или F-35. Поскольку эксплуатационные расходы Су-57 также намного ниже, чем у американских аналогов пятого поколения, он обходится России гораздо дешевле.

Что еще важнее, на недавнем авиасалоне в Чжухае в китайской провинции Гуандун Су-57 поначалу встретили насмешками и издевками даже местные наблюдатели. Но все шпильки испарились бесследно и сменились комплиментами, когда Су-57 закатил поистине впечатляющую демонстрацию. Истребитель показал себя настолько хорошо, что Россия наконец-то получила заказы от иностранных покупателей.

Российский Су-57 никогда не сравнится с F-22 или F-35 Lightning II. Но ему это и не нужно. Он должен быть лишь достаточно хорош, чтобы Россия могла конкурировать с американцами. А Су-57 более чем конкурентоспособен.

Не слушайте скептиков. В лице Су-57 Россия обрела реальную систему, которая меняет правила игры.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, Asia Times и The Pipeline.