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Архитектор российской внешней политики Сергей Караганов: сдерживание больше не работает, нужно восстановить страх (Le Figaro, Франция)

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Сергей Караганов
Сергей Караганов.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Караганов: цель политики России – не допустить большой ядерной войны

Многие люди, включая политические элиты Запада, перестали бояться войны, в том числе ядерной, сказал в интервью Le Figaro почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов. Нужно сделать все, чтобы не допустить скатывания мира в третью мировую, отметил он.

Ален Барлюэ (Alain Barluet)

Почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов является ключевой фигурой российской стратегической мысли, к его мнению прислушиваются в Кремле.

Le Figaro: Что вы думаете об изменениях, недавно внесенных Владимиром Путиным в российскую ядерную доктрину?

Сергей Караганов: Цель политики России – снизить порог применения ядерного оружия и преградить путь к большой ядерной войне. Путин уточнил, что Россия имеет право применить ядерное оружие, в том числе против неядерных государств, которые ведут против нас войну при поддержке ядерных держав. Это важное новшество, но есть и другие изменения. Я это приветствую, потому что уже несколько лет выступаю за такие изменения, и я рад, что помог начать дискуссию на эти темы. Мы также предлагаем в нашей последней книге и другие изменения ("От сдерживания к устрашению. Ядерное оружие, геополитика, коалиционная стратегия", М., "Молодая гвардия", 2024 г. – прим. ИноСМИ).

В течение многих лет меня крайне беспокоит тот факт, что значительная часть населения, в частности, элиты – на Западе, но не только – охвачены своего рода стратегическим паразитизмом: люди привыкли к миру, они больше не боятся войны. Я считаю это очень опасным. За последние лет пятнадцать мир вступил в период тектонических потрясений, которые неизбежно приведут к кризисам. Угроза того, что многие из этих кризисов перерастут в полномасштабную глобальную ядерную войну, быстро возрастает. Мы должны сделать все, чтобы не допустить скатывания мира к третьей мировой войне.

И как этого добиться, на ваш взгляд?

— В течение семидесяти лет ядерное оружие спасало нас от войны. Но страх перед этим оружием снизился, и его необходимо восстановить, потому что кризисы и конфликты будут неумолимо возникать, учитывая тектонические изменения, о которых я говорил. Я заметил, что мы все интеллектуально застряли в 1970–1980-х годах, а мир между тем заметно изменился, в том числе в ядерном плане. Ядерное сдерживание больше не работает. Мы должны вновь ввести ядерный взрыватель во всю международную систему, и это касается не только отношений между Россией и Западом. <…>

— Президент Зеленский высказывал пожелания, чтобы Украина получила ядерное оружие или присоединилась к НАТО. Ваше мнение по этому поводу?

— Ни при каких обстоятельствах Украина не будет иметь ядерного оружия. Что касается ее вступления в НАТО, хочу напомнить, что это будет означать увеличение, а не уменьшение угроз для этой страны в случае конфронтации. Если только в Белом доме и Пентагоне не поселятся сумасшедшие, Соединенные Штаты никогда не нанесут удар "для защиты Европы", который спровоцировал бы ответный удар возмездия по их территории. Ядерные гарантии США — это блеф. И Франция об этом прекрасно знает, еще со времен генерала де Голля. <…>

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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