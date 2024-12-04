Минобороны показало кадры пуска ракет "Циркон" и "Калибр"

Минобороны показало пуски "Циркона" и "Калибра" на учениях в Средиземном море

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря.

Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".

Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролики с пуском ракеты "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" и работы истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", также прошедших в рамках этого учения. Кроме того, показано попадание ракет в морскую мишень.