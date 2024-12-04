Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море

МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Истребители "МиГ-31" с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" участвуют в учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

"В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учение проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений РФ с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ними.