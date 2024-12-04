Белорусские специалисты смогут ремонтировать компоненты ЗРС С-400 "Триумф"

Российский концерн "Алмаз-Антей" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" заключили соответствующий контракт

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Российский концерн "Алмаз-Антей" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Борисов, Минская область) заключили контракт на оказание услуг по обучению специалистов белорусского предприятия ремонту и обслуживанию зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) Белоруссии.

По его данным, обучение позволит специалистам белорусского предприятия производить техническое обслуживание и ремонт ключевых компонентов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", стоящих на страже мирного неба Республики Беларусь.

В комитете проинформировали, что контракт подписан в ходе визита на белорусское предприятие делегации АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" во главе с начальником службы сервисных, ремонтных и учебных центров департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрием Корольковым.

"Госкомвоенпром продолжает использовать возможности военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией для наращивания своих компетенций", - отметили в белорусском ведомстве.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявлял, что республика в 2023 году получила полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф".