Зеленский дал понять, что открыт для переговоров о мирном соглашении (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Зеленский допустил отказ от части территорий ради переговоров с Москвой

В позиции Зеленского произошел разительный сдвиг, пишет WSJ. Он еще требует от НАТО членства в альянсе и гарантий безопасности, однако уже заговорил о возможных территориальных уступках России. В НАТО его пытаются успокоить: это якобы "не навсегда".

Лоуренс Норман (Laurence Norman), Иан Ловетт (Ian Lovett)

Киев — Президент Украины Владимир Зеленский тонко сменил риторику о прекращении конфликта с Россией, намекнув, что его страна готова прекратить борьбу за возвращение утраченных территорий в обмен на членство в НАТО.

В серии интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Зеленский попытался продемонстрировать готовность к переговорам о прекращении конфликта — к которым в ходе предвыборной кампании неоднократно призывал избранный президент Дональд Трамп. Прежде Зеленский на протяжении нескольких лет настаивал на том, что его страна будет сражаться до тех пор, пока не отобьет обратно те 20% территории, что остаются под контролем Москвы.

Однако сейчас Зеленский дал понять, что мог бы согласится на прекращение огня, которое фактически оставит занятую с боями территорию в руках Москвы, если остальная часть Украины при этом получит защиту со стороны НАТО. Однако на пути этой идеи стоят два существенных препятствия: во-первых, шансы Украины вступить в военный альянс в ближайшем будущем невелики, а, во-вторых, мало что предвещает, что президент России Владимир Путин в принципе расположен вести переговоры.

В последние месяцы российские войска продвигались на востоке Украины темпами, невиданными с первых дней конфликта. Москва также перевела свою экономику на военные рельсы и недавно одобрила крупнейший оборонный бюджет в истории России. Это дает Путину уверенность в том, что он сможет и дальше захватывать украинскую территорию силой.

На пресс-конференции в минувшее воскресенье Зеленский заявил, что Украина готова начать в переговоры лишь с позиции силы, что, в свою очередь, потребует дальнейших шагов в сторону НАТО и новых поставок западного оружия большой дальности и другой военной техники.

“Если мы получим замороженный конфликт без сильной позиции Украины, то Путин вернется через два-три года или пять лет, — сказал Зеленский. — Он вернется и полностью нас уничтожит. Или попытается нас уничтожить”.

Однако готовность украинского лидера к территориальным уступкам, пусть даже временным — сама по себе разительный сдвиг. В интервью британскому телеканалу Sky News в пятницу Зеленский заявил, что свободным частям Украины должно быть предложено членство в НАТО, чтобы Киев мог рассмотреть перспективы прекращения, как он выразился, “горячей фазы” конфликта. При этом Украина не откажется от претензий на всю свою территорию, однако Зеленский предположил, что Киев будет стремиться вернуть их “дипломатическим путем”.

Схожие доводы он изложил в интервью японскому изданию Kyodo News, опубликованном в понедельник.

“У нашей армии не хватит для этого сил, — заявил Зеленский о перспективы выбить русских с занятой территории. — Нам действительно нужно найти дипломатические решения”.

Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсуждать перспективы членства Украины в интервью в понедельник отказался.

“Главный вопрос насчет Украины должен стоять так: “Как нам обеспечить ей больше военной помощи? Вот приоритеты номер один, номер два и номер три, — сказал Рютте. — Тем временем мост к членству в НАТО возводится посредством двусторонних соглашений о безопасности со странами-членами и других усилий”.

Копится усталость

Смена риторики Зеленского отражает копящуюся усталость украинцев, которые все чаще выступают за мирное урегулирование. После российских ударов на значительной части страны этой зимой наблюдаются перебои с электричеством, при этом все больше украинских мужчин мобилизуют против их воли из-за острого кадрового голода на фронте.

Опрос Института Гэллапа в прошлом месяце показал, что 52% украинцев в неоккупированных частях страны поддерживают переговоры о прекращении конфликта “как можно скорее” (для сравнения, в прошлом году их доля составляла 27%), тогда как 38% поддерживают борьбу до победы Украины (против 63% в прошлом году).

Западные чиновники уже полтора года обсуждают соглашение о безопасности украинских территорий в том или ином формате, поскольку начавшаяся в 2022 году российская спецоперация превратилось в кровавый конфликт на истощение. Победа Дональда Трампа лишь придала срочности дипломатическим усилиям, поскольку западные союзники не уверены, продолжит ли он оказывать Украине военную помощь — и если да, то в каком объеме.

Генсек НАТО Рютте сообщил, что на встрече с Трампом в прошлом месяце во Флориде он сказал избранному президенту, что страны НАТО должны убедиться, что “когда бы Зеленский ни начал переговоры — непременно с позиции силы — мы получим выгодную сделку”.

По словам Рютте, гарантировать Зеленскому возможность договориться о выгодной сделке с Москвой жизненно важно не только для Украины. “Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея, Китай, Россия и Иран давали друг дружке пять на радостях оттого, что мы сплоховали и подписались на невыгодную договоренность”, — сказал Рютте.

Предшественник Рютте на посту генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ в понедельник, что временная уступка территорий России может стать способом положить конец конфликту — но при условии, что Киев получит твердые гарантии безопасности.

“Если линия прекращения огня пройдет так, что Россия продолжит контролировать все занятые территории, это отнюдь не означает, что Украине придется навсегда отказаться от своей земли”, — заявил Столтенберг.

Нежелание Запада

Ключевые столицы, в том числе Вашингтон и Берлин, по-прежнему не горят желанием приближать Украину к НАТО.

Зеленский настаивает на приглашении в альянс, хотя и признаёт, что вступить в НАТО Украина сможет лишь по окончании боевых действий. На данном этапе, как говорят украинские и европейские чиновники, Киев добивается, чтобы министры иностранных дел стран НАТО рекомендовали лидерам альянса выдать Украине формальное приглашение.

Однако даже это выглядит сомнительным. Но без членства в НАТО, утверждает Украина и ее ближайшие союзники, Киев не получит реальных гарантий безопасности и столкнется с капитуляцией на любых переговорах с Россией. Тем не менее, чиновники в Вашингтоне, Берлине и других столицах встревожены тем, что сближение Украины с альянсом может обострить конфронтацию Запада с Москвой.

“Я выразила эту мысль яснее некуда. Сильнейшая гарантия безопасности — это членство в НАТО”, — заявила Кая Каллас, новый верховный дипломат ЕС, в ходе воскресного визита в Киев. Она сказала, что Украине самой решать, “когда наступит момент сесть за стол переговоров”.

Составивший ей компанию в Киеве новый председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что блок поддерживал Украину с первого дня конфликта и продолжит оказывать ей помощь “столько, сколько потребуется”.

Однако за кулисами европейские чиновники пытаются приноровиться к планам Трампа. Осведомленные источники, участвовавшие в переговорах в Киеве в минувшие выходные, сказали, что, несмотря на некоторую нервозность в команде Зеленского, складывается ощущение, что украинцы сознают необходимость считаться со стремлением команды Трампа прекратить боевые действия.

На основе заявлений и внешнеполитических кадровых решений избранного президента в Брюсселе и Киеве теплится осторожный оптимизм, переходящий в уверенность в том, что администрация Трампа потребует от Кремля реальных уступок, если Путин вступит в переговоры.

Однако многие западные чиновники по-прежнему глубоко скептически оценивают шанс, что Кремль сядет за стол переговоров, доколе Россия добивается успехов на поле боя.

Значительные издержки для России

Цена российских успехов за последние месяцы оказалась велика: <…>военные эксперты говорят, что никакого крупного прорыва не предвидится, а рубль недавно упал, пришпорив инфляцию и рост процентных ставок и еще больше ограничив отрасли экономики, не связанные с обороной.

Однако российские чиновники по-прежнему уверены, что добились решающего перелома в свою пользу. В прошлом месяце секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил государственным СМИ, что Запад должен признать, что Россия выигрывает на поле боя, и начать переговоры. Российские официальные лица также заявили, что Украине придется отказаться от надежд на вступление в НАТО в рамках любого мирного урегулирования.

Некоторые украинские чиновники признают, что альтернативой НАТО может стать подробный перечень военной поддержки союзников, которая потребуется в ближайшие годы для сдерживания России. Однако Зеленский во всеуслышание сетовал, что помощь Запада не соответствует обещанному, а его армия по-прежнему недооснащена. Более того, сопутствующие расходы могут оказаться политически недопустимыми для западных правительств, особенно если Трамп выполнит угрозы и урежет американскую помощь Украине.

Один украинский чиновник сообщил, что Киеву потребуется около 120 миллиардов евро (что 126 миллиарда долларов) военной помощи только в следующем году, чтобы угнаться за стремительно растущими оборонными расходами России.

Статья написана при участии Дэниела Майклза