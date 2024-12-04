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Военное обозрение

Последний МиГ-21 в Европе: в Хорватии состоялся финальный полёт советского истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

Хорватские ВВС объявили, что 30 ноября 2024 года состоялся финальный полёт принадлежащего им истребителя МиГ-21. Полёт носил учебный характер.

Официальное прощание с хорватскими МиГ-21 состоялось 11 мая 2024 года. Однако полёты истребителей этого типа продолжались в ограниченном объёме, один-два раза в неделю. Теперь последние в Европе МиГ-21бис навсегда покинули небо.

Ответственность за защиту воздушного пространства Хорватии взяли на себя ВВС НАТО. Венгрия использует для этого Gripen, а Италия - многоцелевой Eurofighter Typhoon. Ожидается, что такая ситуация продлится до конца 2025 года.

Хорватские лётчики проходят обучение, готовясь управлять приобретенными у Франции истребителями Rafale. На данный момент Загребу передано 7 машин этого типа из 12, закупленных за €999 млн в 2021 году (10 одноместных, 2 двухместных). Ожидается, что оставшиеся самолёты будут доставлены в апреле 2025 года. Подразделение, оснащённое Rafale, должно достичь боевой готовности в 2026 году.

После вывода хорватских МиГ-21 из эксплуатации в Европе больше не летают советские машины этого типа. Ранее, в мае 2023 года, свой модернизированный МиГ-21 Lancer сняла с вооружения Румыния.

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