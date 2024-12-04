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ТАСС

Украина попросила у глав МИД НАТО еще 20 систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о системах типа Hawk, NASAMS или IRIS-T

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Украина просит у НАТО еще как минимум 20 систем противовоздушной обороны типа Hawk, NASAMS и IRIS-T. Об этом сообщил журналистам глава МИД Украины Андрей Сибига на полях встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Выступление Сибиги транслировалось на сайте НАТО.

"Мы уже проинформировали наших партнеров про наши первоочередные потребности, и мы благодарны им за оперативную реакцию. Речь идет про срочную поставку не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T", - сказал он.

Ранее Украина неоднократно жаловалась, что западные страны не предоставляют ей обещанные системы ПВО. Особенно медленно выполняются обязательства по поставкам наиболее продвинутой из них - американского комплекса Patriot. Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении на Украине различных западных систем ПВО, в том числе и Patriot. 

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