Будет ли война за Шпицберген? Британский генерал обрисовал сценарий мирового конфликта (Lidovky, Чехия)

Lidovky: в Британии предрекли начало третьей мировой войны из-за Арктики

Третья мировая война начнется не сейчас и не на Украине, пишет Lidovky. Все произойдет из-за спора о Шпицбергене – такую мысль высказали в своей книге экс-глава британских вооруженных сил Дэвид Ричардс и историк Джулиан Линдли-Френч.

Штепан Гобза

Последнюю неделю мы много слышим о третьей мировой войне. Эта тема вернулась из-за высказывания бывшего главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного, который выступил на вручении премий издания "Украинская правда".

По словам Залужного, мировой конфликт уже начался, и доказательством тому является присутствие северокорейских военных на украинском фронте (информация не подтверждена официальными источниками. – Прим. ИноСМИ. "Все это еще можно остановить здесь — на Украине. Но по какой-то причине наши союзники не хотят этого понять", — добавил генерал.

Оставим в стороне тот факт, что слова Залужного в первую очередь адресованы западным союзникам, которых он тем самым призывает не прекращать помощь Украине в момент, когда она нуждается в ней больше всего. Давайте поговорим о сути.

Если исходить из общепринятого понимания словосочетания "мировая война", то на Украине пока ничего подобного нет. Да, это полномасштабное и зачастую очень жестокое столкновение, но это все еще локальный вооруженный конфликт. Злые языки, и особенно эта точка зрения близка Москве, конечно, могут назвать его опосредованной (прокси) войной, в которой на самом деле воюет целый Запад против России и ее союзников. Но даже при таком раскладе говорить о мировом конфликте тут не приходится.

Чтобы конфликт был признан мировым, участвовать в нем должны крупнейшие геополитические игроки, такие как Соединенные Штаты и Китай, а их вооруженные силы должны находиться на линии фронта. Вопреки расхожим представлениям такой конфликт, напротив, не будет ядерным.

Один из самых взрывоопасных регионов

В этой связи интересно, что о третьей мировой войне думают западные аналитики. Модели того, как она может начаться, существуют. Одним из наиболее "взрывоопасных" регионов, помимо Украины, считается Арктика. Ее богатые недра привлекают разные государства уже несколько десятилетий. Еще с XIX века за полярным кругом Соединенные Штаты соперничают с Россией.

"Первый тур" закончился стратегической победой Соединенных Штатов Америки, когда после Крымской войны они купили у Москвы, почти банкрота, Аляску за "символические" семь миллионов долларов, то есть около 130 миллионов долларов в современном эквиваленте.

В последнее время климатические изменения и таяние льдов вновь сделали Арктику привлекательной. Нефть, газ, а также все более важные и нужные редкоземельные металлы, такие как празеодим и неодим, манят уже не только США и Россию, но и Китай.

Об этом в своей новой книге The Retreat from Strategy размышляет бывший глава британских вооруженных сил Дэвид Ричардс в соавторстве с историком Джулианом Линдли-Френчем. По их версии мировая война начнется в 2031 году из-за спора вокруг Шпицбергена.

Сначала Москва откажется от Шпицбергенского трактата 1920 года, по которому обязалась признать архипелаг частью Норвегии. НАТО ответит, отправив расширенный контингент в Бардуфосс в Северной Норвегии, но из-за опасений в связи с эскалации миссию не поддержит немецкий бундесвер. Затем Китай и Россия "ослепят" западные спутники и нанесут удар с воздуха и моря по Шпицбергену. Великобритания ответит отправкой своего флагманского авианосца "Куин Элизабет", вооруженного, в том числе, самолетами F-35. Вскоре в конфликт включатся и Соединенные Штаты Америки. Так начнется третья мировая война.

Давайте оставим в стороне, насколько вероятен этот сценарий или вообще хоть сколько-нибудь реалистичен. Но как минимум важно не забывать, что, помимо Украины, существуют также другие, по-своему более опасные, геополитические области. Добавлю, что в версии Ричардса Запад может и выиграть и проиграть в войне, которая начнется с битвы за Шпицберген. Эта книга, как и речь Залужного, адресована преимущественно западной общественности, которая, по мнению автора, до сих пор недостаточно осознает, в какой опасности оказалась.