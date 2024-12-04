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ЦАМТО

Экваториальная Гвинея планирует приобрести вертолеты производства Airbus Helicopters

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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник изображения: facebook.com

ЦАМТО, 3 декабря. В Малабо состоялась встреча вице-президента Республики Экваториальная Гвинея Нгемы Обианга Манге с представителем компании Airbus Helicopters в Западной Африке Эриком Жилем.

В ходе переговоров представитель руководства африканского государства проявил интерес к приобретению новых вертолетов.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на информацию национальных СМИ, вице-президент Экваториальной Гвинеи озвучил намерение правительства страны приобрести 8 современных многоцелевых вертолетов трех разных моделей, которые предполагается применять для перевозок, поисково-спасательных операций, а также ведения разведки и поддержки боевых операций.

Правительство планирует закупить эти вертолеты для поддержки силовых структур и развития туризма. При этом вице-президент подчеркнул целесообразность приобретения техники у одного производителя с учетом возможности ее адаптации для различных задач. К примеру, техника должна усилить боевой потенциал полиции, национальной жандармерии и вооруженных сил, а также способствовать продвижению национального плана развития туризма. При этом планируется, что вертолеты будут управляться специалистами силовых структур Экваториальной Гвинеи.

В ходе встречи представитель Airbus разъяснил технические характеристики различных моделей, а также особенности каждой из них. Так, для развития туристической деятельности был предложен вертолет H-145, позволяющий обеспечить перевозки VIP-персон.

По итогам переговоров была создана комиссия в составе представителей структур национальной безопасности, обороны, гражданской авиации и президентского флота Экваториальной Гвинеи, которая начнет переговоры с европейским производителем о приобретении вертолетов.

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