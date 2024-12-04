Bloomberg: создание в ФРГ центра НАТО для помощи Киеву отстает от графика

По информации агентства, открытие центра в Висбадене было запланировано на осень 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Создание командного центра НАТО в ФРГ для координации поддержки Киева и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины отстает от графика. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, открытие центра в Висбадене (федеральная земля Гессен) было запланировано на осень 2023 года. Штат центра изначально должен был насчитывать 700 человек, однако многие должности до сих пор остаются вакантными, поскольку страны НАТО "не спешат отправлять" туда сотрудников. На этом фоне агентство напомнило, что создание командного пункта было одним из ключевых обязательств, принятых на себя государствами альянса в вопросе помощи Украине на июльском саммите. С 2022 года поддержка странами Запада Киева координируется контактной группой по Украине под руководством США, которая должна была работать в тандеме с новым командным центром в ФРГ.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля и начался с торжеств по поводу 75-летия альянса. В итоговой декларации страны альянса договорились предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году. В рамках саммита прошли четыре пленарные сессии, посвященные сдерживанию России и наращиванию военных возможностей НАТО, развитию военной промышленности альянса, а также поддержке Киева, которую обсудили на заседании Совета Украина - НАТО на высшем уровне. Как заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, геостратегические просчеты альянса и его попытки ставить перед собой заведомо невыполнимые политические задачи могут привести к тому, что этот юбилей у НАТО станет последним.