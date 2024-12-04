На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

На Балтийском флоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

На Балтийском флоте России более 40 кораблей отработают задачи в базе. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в Балтийске и Кронштадте, где экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения начали отработку действий по подготовке к выходу в море, борьбе за живучесть и противодиверсионной активности.

«По завершении отработки задач в условиях базы корабли Балтийского флота выйдут в морские полигоны флота для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке», — добавили в Балтфлоте.

В ноябре агентство со ссылкой на флот сообщило, что в Калининградской области прошла тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов.

В октябре в Балтфлоте рассказали, что экипажи бронетранспортеров БТР-82 гвардейской бригады морской пехоты флота провели учения с боевыми стрельбами.