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Flotprom

Британский фрегат "Сент-Олбанс" вернулся в строй после модернизации

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Фрегат "Сент-Олбанс" класса "Тип-23" вернулся в боевой состав Королевского военно-морского флота Великобритании. Как уточняет Navy Recognition, после комплексной модернизации и ремонта корабль должен прослужить до 2035 года.

Модернизация фрегата проходила на верфи Babcock в Девонпорте. Работы на борту корабля стартовали в июле 2019 года. В общей сложности на модернизацию корабля затрачено около 1,2 млн человеко-часов.

Фрегат "Сент-Олбанс", Великобритания

Crown MoD


В ходе модернизации обновлены боевые, коммуникационные и навигационные системы. Также переоборудованы жилые помещения. Работы затронули и электроэнергетическую систему корабля. Заменены оба маршевых двигателя.

Кроме того, системы корабля адаптированы для интеграции в будущем новейшей противокорабельной ракетной системы "Си Веном" (Sea Venom). Изначально установленная ЗРК "Си Вулф" (Sea Wolf) заменена на новую разработку "Си Цептор" (Sea Ceptor). Также фрегат оснастили новым радаром воздушного поиска "Тип-997" и гидролокатором "Тип-2150" вместо "Тип-2050".

Корабелы Babcock передали фрегат "Сент-Олбанс" британскому флоту в марте 2024 года. После этого проходили ходовые испытания корабля.

Напомним, что сейчас в составе Королевского флота числятся десять фрегатов класса "Тип-23". Реализуется программа модернизации, чтобы продлить срок их службы, пока в строй не введут новейшие фрегаты "Тип-26" и "Тип-31". Следующим обновление пройдет "Вестминстер", который вывели из активной эксплуатации в 2023 году.

"Сент-Олбанс" – последний в серии фрегатов класса "Тип-23". Его ввели в строй в июне 2002 года.

Водоизмещение фрегатов класса "Тип-23" – 4900 тонн, длина корпуса – 133 метра, ширина – 16 метров. Оснащенный двумя турбинами, корабль развивает скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 7500 морских миль. Экипаж – до 185 человек. Базовое вооружение: 114-мм артустановка, два 30-мм арткомплекса, противокорабельные ракеты "Гарпун", два 324-мм торпедных аппарата. На борту базируется вертолет "Мерлин" или "Линкс".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Babcock
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