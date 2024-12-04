Рютте подтвердил, что главы МИД НАТО обсудят "Орешник"

Генсек альянса считает, что применение этой ракеты не должно "повлиять на поддержку Украины" и не должно изменить ход конфликта

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что главы МИД альянса на последней в этом году встрече в Брюсселе будут обсуждать российский удар новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по объекту ОПК Украины.

"Мы будем это обсуждать", - сказал он на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран - членов НАТО.

Рютте считает, что применение этой ракеты не должно "повлиять на поддержку Украины" и не должно изменить ход конфликта. Ранее Зеленский призывал страны НАТО поставлять Киеву свои новейшие вооружения для испытания их на территории Украины в условиях реального военного конфликта.

В двух форматах

Накануне встречи источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что тема "Орешника" будет обсуждаться на этой министерской встрече сразу в двух форматах: 3 декабря на заседании Совета Украина - НАТО, куда приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, а 4 декабря - только в своем кругу на заседании Североатлантического совета. "Министры, безусловно, обсудят тему применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности как с точки зрения поддержки Украины и поставок ей средств ПВО, так и в контексте угроз безопасности странам альянса", - сказал он.

Удар "Орешника"

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.

26 ноября в Брюсселе прошла экстренная встреча Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне послов, созванная по инициативе Киева для обсуждения этого удара. Практических решений по итогам принято не было.