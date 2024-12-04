«Росэлектроника» поставила комплектующие для первого в мире синхротрона поколения 4+ СКИФ

С его помощью можно будет изучать пространственную структуру белков вирусов, распространение ударной волны, процесс лазерной сварки материалов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил волноводные тракты для ускорительного комплекса Центра коллективного пользования «СКИФ» — Сибирского кольцевого источника фотонов. СКИФ станет первым в мире синхротроном поколения 4+. С его помощью можно будет изучать пространственную структуру белков вирусов, распространение ударной волны, процесс лазерной сварки материалов и многое другое. Полученная информация позволит создавать новые композитные материалы, лекарства, источники энергии.

Волноводные тракты произведены входящим в «Росэлектронику» Ковылкинским электромеханическим заводом и поставлены Институту ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), который выступает единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» в наукограде Кольцово Новосибирской области.

Волноводы предназначены для накопительного кольца СКИФ. В этом кольце пучки электронов летят по кругу, направляемые магнитным полем, и формируют синхротронное излучение, которое затем подается на пользовательские станции.

Волноводные тракты представляют собой прямоугольные алюминиевые короба с внутренним сечением 584×146 мм и длиной 15-20 метров. По каждому такому тракту электромагнитное поле с частотой 357 МГц и непрерывной мощностью до 150 кВт передается от усилителя мощности к резонатору. Резонаторы позволяют пучку электронов сохранять скорость, близкую к скорости света.

«ЦКП „СКИФ“ — это один из самых амбициозных проектов не только для российской, но и для мировой науки. Поставленные КЭМЗ изделия изготовлены строго в соответствии с техническими требованиями заказчика, чтобы обеспечить стабильную работу ускорительного комплекса для выполнения сложнейших научных задач. Производство и поставка велись четко в соответствии с графиком проекта», — отметил генеральный директор ПАО «КЭМЗ» Виктор Ташкин.

ЦКП «СКИФ«» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России. Он представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.