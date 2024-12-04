В «зеленой» энергетике разглядели пособника «российской агрессии».

Военные расположенных на побережье Балтийского моря стран НАТО развязали жестокую битву против главной мечты Евросоюза последних лет – «зеленой» энергетики и независимости от российских энергоресурсов. Как заявляется, морские ветряки, которые должны обеспечить энергетическую независимость страны, мешают военным готовиться к «отражению российской агрессии». В чем же проблема?

Коллизия началась с того, что несколько недель назад шведские военные высказали протест против обнародованных несколькими энергетическими компаниями планов по строительству на морском побережье больших парков ветровых электростанций. Власти страны рассматривали этот проект как стратегически важный, необходимый для шведской экономики, но у военных оказалось на этот счет свое особое мнение.

"Самая большая проблема с ветряными турбинами заключается в том, что они очень негативно влияют на наши датчики", – сетовал генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем, глава шведского генштаба. Местные военные эксперты пришли к выводу, что башни и вращающиеся лопасти ветровых генераторов излучают сильное радиолокационное эхо и другие помехи, из-за чего приближающиеся к шведскому побережью ракеты могут быть обнаружены на целую минуту позже.

Кроме всего прочего выяснилось, что эти электростанции вносят помехи и в работу подводных датчиков, снижая возможность обнаружения субмарин противника. "Это не то, что мы можем принять, учитывая сегодняшнюю картину угроз и нашу ответственность перед Швецией", – подчеркнул Карл-Йохан Эдстрем. И вскоре было объявлено, что власти отклоняют поданные местными бизнесменами заявки на строительство тринадцати ветровых электростанций на побережье Балтийского моря.

Ирония судьбы в том, что Швеция ранее провозгласила развитие "зеленой" энергетики одним из своих национальных приоритетов.

В Стокгольме заявляют о своем желании по максимуму отказаться от внешних поставок энергии и обеспечивать свои потребности, насколько получится, самостоятельно.

В шведском парламенте называют недопустимым тот факт, что за период с апреля 2023-го по апрель 2024 года импорт в страну природного газа из России увеличился примерно на 50% (по сравнению с тем же периодом годом ранее). Между тем еще весной 2022 года шведский Риксдаг настоятельно рекомендовал правительству принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей.

Получается, что шведские военные, "зарубив" проекты строительства морских электростанций, внесли свою лепту в закрепление энергетической зависимости своей страны от России. Один аспект борьбы с "российской угрозой" оказался полностью противоречащим другому.

У шведов эстафету переняли эстонские военные, также потребовавшие отмены строительства ветропарков на побережье Рижского залива – и не только их. "Зеленая" энергетика, жалуются военные, создает сильные помехи и "оглушает" Силы обороны Эстонии: солнечные панели и работающие лопасти ветрогенераторов искажают сигналы радаров.

"Если мы говорим о самом черном сценарии, о военной атаке против Эстонии, то время раннего оповещения в случае подлета ракет сократится (из-за объектов "зеленой" энергетики – прим. ВЗГЛЯД), потому что мы можем не заметить взлет и маневры самолетов перед пуском. Мы говорим о минутах или даже о десятках минут времени, которого мы можем лишиться.

Взять, к примеру, дрон типа "Герань", который летит из Луги в сторону Таллина. Его путь до Таллина составляет около часа. А если мы говорим о баллистических ракетах, то их время вообще лишь несколько минут. Ракеты, пущенные с самолетов, долетят до нас за несколько десятков минут", – сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

Кивисельга поддержал главнокомандующий военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк. "Морские ветропарки сильно влияют на работу мониторинговых военных систем. Это не только наши военно-морские радары, расположенные на берегу. Это также и пассивные системы обнаружения, электронные системы разведки, акустические системы. А также они (объекты "зеленой" энергетики – прим. ВЗГЛЯД) влияют на использование вооружения военно-морского флота", – указывает Вярк.

Эстонские военные признают, что взбунтоваться против ветропарков их вдохновил пример шведских коллег. "Все то, о чем говорили в Швеции, очень адекватно... Военно-морская доктрина и вообще противник у нас одинаковые. Именно поэтому я разделяю их мнение о том, что морские ветропарки содержат в себе риски для безопасности", – настаивает Иво Вярк.

При этом бороться с ветропарками эстонские военные начали раньше шведов. Еще в 2017 году Силы обороны объявили войну ветровой электростанции, которую начали строить на северо-востоке Эстонии. Военные начали доказывать, что "ветряки" могут, во-первых, генерировать ложные цели для локаторов, во-вторых, создавать "слепые зоны" для аппаратуры слежения и, в-третьих, уменьшают радиус покрытия радаров. В конечном итоге военные через суд добились приостановки строительства.

Братья Андрес и Олег Сынаялки, владельцы фирмы Eleon, строившей этот ветропарк, очень негодовали. "Здесь мы задумывали производить энергию на экспорт", – говорил Олег Сынаялг. Именно в те годы власти Эстонии провозгласили курс на отказ от "устаревшей грязной энергетики советского образца" и строительство "новой передовой зеленой энергетики".

Надо понимать, что эстонское государство само загнало себя в угол. Еще в 2022 году Эстония отказалась от дешевых российских энергоносителей, а в начале следующего года окончательно прекратит свое существование энергетическое кольцо БРЭЛЛ, связывающее страны Прибалтики с Россией и Белоруссией.

"Зеленая" энергетика является не вполне надежным источником электроэнергии, но в сложившихся условиях государству крайне важен любой ее ресурс. Поэтому власти приняли, что называется, соломоново решение: позволить Сынаялгам ввести в эксплуатацию их ветропарк, а военным приобрести новые радарные системы, которым не помешают "ветряки". Более того, год назад было объявлено, что Сынаялги получат на развитие своего ветропарка госсубсидию в размере 120 млн евро.

Но сегодня эстонские военные вновь пошли в атаку на ветропарки. В первую очередь они нацелились на объект, который компания Saare Wind Energy намерена строить на острове Сааремаа. В случае запрета на строительство компания потеряет десятки миллионов евро инвестиций.

Исполнительный директор Эстонской ассоциации ветряной энергетики Терье Тальв доказывает, что самая низкая цена на электроэнергию может быть получена только от системы, включающей морские ветропарки. По словам Тальва, без строительства прибрежных ветропарков (самые сильные и устойчивые ветры дуют, как известно, на море) ни о какой конкурентоспособности эстонской "зеленой" энергетики не может быть и речи.

В настоящее время Эстония вынуждена около 40% необходимого ей электричества закупать у других стран. В результате цена на электроэнергию в этом государстве вдвое выше, чем у главных ее торговых партнеров – Финляндии и Швеции.

Отказ же от прибрежных ветропарков закрепит зависимость Эстонии от импорта электроэнергии. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту цен на электричество.

Однако все эти доводы разбиваются о настойчивость военных. Министр обороны Ханно Певкур подчеркивает, что "безопасность страны имеет первоочередное значение".

Недавно эстонский телеканал ETV+ выпустил крайне показательный сюжет, в котором рассказывается, что, дескать, из-за парков ветрогенераторов и солнечных панелей радары не работают так, как надо. Сигнал или искажается, или вовсе прерывается, тем самым для военных образуются целые "слепые зоны" размером 50 х 20 км. "В перспективе это делает бессмысленным закупку систем противовоздушной обороны", – сказано в репортаже.

Тут стоит отметить, что все выданные ранее в Эстонии разрешения на строительство ветропарков были согласованы с военными. Однако сейчас эстонские военные требуют эти разрешения пересмотреть. Эстония охвачена паранойей по поводу "возможной российской агрессии". В таких условиях любой, кто будет доказывать, что экономика превыше безопасности, рискует получить клеймо государственного изменника. Поэтому все мечты и Эстонии, и Швеции о развитии "зеленой" энергетики, скорее всего, пойдут под нож ради борьбы с Россией.

Станислав Лещенко