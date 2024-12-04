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Деловая газета "Взгляд"

Каким будет финал «Холодной войны 2.0»

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Каким будет финал «Холодной войны 2.0»
Каким будет финал «Холодной войны 2.0».
Источник изображения: @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

35 лет исполнилось заявлению лидеров Советского Союза и США о том, что холодная война между двумя сверхдержавами закончилась. Однако Москва и Вашингтон по-разному понимали причины окончания взаимного противостояния – и то, как теперь необходимо строить международные отношения. Возникшая в итоге «Холодная война 2.0» должна быть закончена, с одной стороны, и так же – и совершенно иначе.

Ровно 35 лет назад – 3 декабря 1989 года – генсек СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш – старший встретились на Мальте. И там официально провозгласили окончание почти 40-летнего периода холодной войны. Заявили о наступлении эры "прочного мира", где идеологические разногласия больше не будут иметь значения.

Сегодня становится понятно, что стороны совершенно по-разному понимали суть достигнутого соглашения. Как и условия окончания войны – определение того, кто в ней победил, кто в ней проиграл и каково должно быть дальнейшее устройство этого "прочного мира".

"Изначально у Москвы и Вашингтона были диаметрально противоположные подходы к этому вопросу.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке провозгласили свою безоговорочную – "с Божьей милостью", как сказал в 1992 году Джордж Буш – старший – победу в холодной войне. И эта победа, с точки зрения Соединенных Штатов, должна была положить начало целой эре американского глобального доминирования. Однополярного мира, универсального распространения американских ценностей – и конца истории, который провозгласил Фрэнсис Фукуяма", – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Под концом истории в данном случае подразумевается не какой-то глобальный апокалипсис, а окончание глобальной конкуренции идей (из чего, собственно, и состояла история). Которая, по представлению США, закончилась абсолютной и вечной победой либерально-демократической модели, у которой (после сначала поражения фашизма, а затем и советского проекта) больше не осталось конкурентов. И наступала эпоха не просто американского доминирования, а полного переустройства мира в соответствии с американскими ценностями, взглядами и интересами.

По такому принципу Соединенные Штаты и действовали начиная с 1990-х годов. Войны в Югославии, вмешательства во внутренние дела всех стран (включая Россию), попытки принуждения признать американскую гегемонию и право в одиночку решать судьбу "завоеванного" мира.

Для США работал принцип галльского вождя Бренна, озвученный им римлянам и взятый теми на вооружение: Vae Victis. Горе побежденным. Победитель получает всё.

Россия с таким подходом была не согласна даже в 1990-е годы, в эпоху Ельцина. Прежде всего с масштабным расширением НАТО на Восток. В нулевые годы к этому добавилось вмешательство США в дела постсоветского пространства – в том числе серия цветных революций. При этом Москва пыталась решить дело миром – то есть договориться о правилах игры. Например, о новой коллективной системе безопасности от Лиссабона до Владивостока.

"С точки зрения Москвы, холодная война завершилась добровольным согласием великих держав прекратить конфронтацию. И на смену холодной войны должен прийти многополярный мир, в котором Россия, США и другие центры силы на равноправной основе должны были формировать новый мировой порядок, осуществлять глобальное управление, поддерживать международную безопасность и так далее", – говорит Дмитрий Суслов.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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