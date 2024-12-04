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Военное обозрение

«Расправится с ключевыми целями»: США впервые запустили авиационную ракету SiAW

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Источник изображения: topwar.ru

США активно проводят лётные испытания перспективного ударного вооружения, предназначенного для нанесения ударов по ключевым целям противника.

Истребитель F-16C Viper ВВС США осуществил в рамках бросковых испытаний первый запуск ракеты Stand-in Attack Weapon (SiAW), разрабатываемой концерном Northrop Grumman. При этом первым строевым носителем этого оружия должен стать F-35A. В ходе запуска SiAW не была оборудована ни ракетным двигателем, ни электроникой.

Целью испытания было доказать, что новое оружие может успешно отделяться от самолёта

- пояснил подрядчик.

Источник изображения: topwar.ru

Изображение F-16, сбрасывающего испытательный образец, даёт хорошее представление о том, насколько габаритным является новое оружие.

F-35A станет первой действующей платформой для запуска SiAW, которая будут располагаться во внутренних отсеках самолёта, что позволит истребителям применять ракету в режиме максимальной скрытности. Как пояснили в ВВС, в перспективе планируется оснастить новой УР также «будущие малозаметные самолёты», в том числе бомбардировщик B-21 Raider и беспилотники. При этом обозреватели прогнозируют более широкое распространение SiAW в боевой авиации США.

Источник изображения: topwar.ru

Новая ракета расправится с ключевыми целями

- отметил разработчик.

SiAW создаётся для эффективного поражения высокоприоритетных мобильных целей: пусковых установок баллистических, зенитных и противокорабельных крылатых ракет, станций РЭБ, противоспутниковых систем.

Это более широкий круг целей, чем у AARGM-ER, предназначенной для подавления и уничтожения средств ПВО. Однако эта ракета по-прежнему может использоваться для нанесения вторичных ударов по объектам на суше и на море.

В настоящее время ВВС планируют достичь начальной эксплуатационной готовности SiAW к 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-16
F-35A
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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