Институт Брейгель: Россия за несколько месяцев создаст войсковую группировку размером с бундесвер

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Расположенный в Брюсселе Институт Брейгель, являющийся «мозговым центром» ЕС в области международной экономики, опубликовал доклад, в котором указывается на полное доминирование российской оборонки над европейской, оказавшейся неспособной к мобилизации в военное время.

ЕС больше не может полагаться на лидерство США в НАТО, поэтому европейским странам необходимо быстро наращивать свой военный потенциал

- говорится в исследовании.

Как указывается, российские военно-промышленные мощности значительно возросли за последние два года. Производство ключевых систем вооружения теперь превышает уровень материальных потерь на Украине. Главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи подсчитал, что российское военное производство опережает совокупное западное. Например, она теперь выпускает и восстанавливает более 1000 танков в год. При этом ряд экспертов говорят о 1500 ОБТ.

Как отмечается, чтобы достичь этого огромного роста производства, Россия систематически увеличивала свои расходы на вооружения. Сейчас она тратит 30% своего бюджета на оборону, а если учесть расходы на внутреннюю безопасность, то эта цифра вырастет до 40%. В настоящее время расходы оцениваются более чем в $120 млрд в год. С точки зрения паритета покупательной способности эти затраты существенно больше.

Источник изображения: topwar.ru

По словам авторов, на российскую экономику нарастает некоторое макроэкономическое давление, инфляция и реальная процентная ставка растут, но маловероятно, что РФ не сможет продолжать финансировать свои военные усилия:

Текущие темпы производства в России достаточно высоки, чтобы создать полноценную армию [войсковую группировку] размером с немецкий бундесвер за 6-12 месяцев.

Таким образом, ЕС находится в своего рода гонке с РФ. Европейские расходы на оборону существенно выросли за последние несколько лет, но после длительного периода недоинвестирования потребуется время, чтобы производственные мощности были введены в эксплуатацию, а запасы снова увеличились.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что если сравнить национальный доход всего ЕС с Россией, то Кремль окажется карликом. В исследовании поясняется, что недопустимо оперировать абсолютными величинами при сравнении военных бюджетов. Реальные российские военные расходы существенно выше, если учитывать различия в ценах, и составляют не $120 млрд, а $400 млрд.

Так, строительство российского танка последнего поколения Т-90 обходится в €4 млн, а немецкого Leopard 2A8 требует €29 млн.

Источник изображения: topwar.ru

Для преодоления существенного отставания от российской оборонки авторы рекомендуют преодолеть фрагментированность европейского оружейного рынка и перейти к совместным закупкам, так как привилегии национальных ВПК приводят к небольшим рынкам с низкими объемами производства. Низкие размеры производства, в свою очередь, являются основной причиной высоких затрат на единицу продукции.

С другой стороны, требуются массовые вливания в оборонку, размер которых должен составить €500 млрд в течение следующих пяти лет, для чего понадобится выделять больше средств в военные бюджеты, а также осуществлять заимствования на уровне ЕС и национального долга.