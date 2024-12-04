Войти
Военное обозрение

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде введён в эксплуатацию после 9 месяцев автономной работы

625
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде введен в эксплуатацию после успешной опытной, запущенной в конце января этого года. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Новая станция «Восток» в течение девяти месяцев полярной зимы работала автономно, тестировались системы жизнеобеспечения. Как заявили в институте, объект успешно прошел испытания при температуре ниже -80°С, поддерживая в жилых комнатах, лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках температуру +25°С.

НЗК «Восток» полностью укомплектован и готов принять полярников. На станции смогут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работ и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комфортные комнаты для проживания, современные лаборатории, медблок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна.

- заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

В декабре 2021 года четыре российских транспортных судна с модулями нового комплекса станции «Восток» достигли Антарктиды и встали под разгрузку. Комплекс, состоящий из 133 модулей, а также топливо и технику начали разгружать в бухте «Тала» в районе российской станции «Прогресс». Оттуда комплекс переместили к станции «Восток» санно-гусеничными походами. Переброска модулей и монтаж комплекса занял два года, он начался в январе 2022 года, а завершился в январе 2024-го.

Новый комплекс заменил устаревшие конструкции станции «Восток» 1957 года сборки, износ которых составлял 97%. Теперь ученые могут проводить исследования в комфортных условиях. Станция стоит на 36 опорах высотой 3 метра, что позволит оставаться незанесенной на протяжении многих лет. Все системы имеют двойное или тройное резервирование, предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине