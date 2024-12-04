Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде введён в эксплуатацию после 9 месяцев автономной работы

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Новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде введен в эксплуатацию после успешной опытной, запущенной в конце января этого года. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Новая станция «Восток» в течение девяти месяцев полярной зимы работала автономно, тестировались системы жизнеобеспечения. Как заявили в институте, объект успешно прошел испытания при температуре ниже -80°С, поддерживая в жилых комнатах, лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках температуру +25°С.

НЗК «Восток» полностью укомплектован и готов принять полярников. На станции смогут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работ и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комфортные комнаты для проживания, современные лаборатории, медблок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна.

- заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

В декабре 2021 года четыре российских транспортных судна с модулями нового комплекса станции «Восток» достигли Антарктиды и встали под разгрузку. Комплекс, состоящий из 133 модулей, а также топливо и технику начали разгружать в бухте «Тала» в районе российской станции «Прогресс». Оттуда комплекс переместили к станции «Восток» санно-гусеничными походами. Переброска модулей и монтаж комплекса занял два года, он начался в январе 2022 года, а завершился в январе 2024-го.

Новый комплекс заменил устаревшие конструкции станции «Восток» 1957 года сборки, износ которых составлял 97%. Теперь ученые могут проводить исследования в комфортных условиях. Станция стоит на 36 опорах высотой 3 метра, что позволит оставаться незанесенной на протяжении многих лет. Все системы имеют двойное или тройное резервирование, предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов.