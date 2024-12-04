Израиль завершил передачу Филиппинам ЗРК SPYDER-MR

ЦАМТО, 3 декабря. Командование ВВС Филиппин получило элементы третьей батареи ЗРК средней дальности SPYDER-MR (Surface-to-Air PYton and DERby) производства израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

Как сообщается в пресс-релизе командования ПВО ВВС Филиппин, инспекцию недавно поставленной техники третьей батареи SPYDER-MR на территории 960-й группы противовоздушной и противоракетной обороны провел командующий генерал-майор Фабиан М.Педрегоза.

Как уже сообщал ЦАМТО, приобретение новых наземных систем ПВО (GBADS) было включено в перечень программ для реализации в ходе второго этапа ("Второй Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349). Данная фаза реализуется в течение 2018-2022 гг.

В январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана подтвердил намерение приобрести ЗРК SPYDER, разработанных израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems при участии Israel Aerospace Industries. Мобильный ЗРК предназначен для защиты критически важных наземных объектов, мобильных платформ и дружественных сил от воздушных угроз, включая боевые самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, ракеты, управляемые боеприпасы и реактивные снаряды.

Министерство национальной обороны Филиппин подписало контракт на поставку ЗРК с Министерством обороны Израиля и компанией Rafael Advanced Defense System 23 сентября 2019 года. Контракт стоимостью 6,847 млрд. филип. песо (около 141 млн. долл.) включал комплексную материально-техническую поддержку, тренажер, мастерскую по ремонту ракет и обучение личного состава. Сообщалось, что первые две батареи будут доставлены к концу 2022 года, а третья батарея будет доставлена в первом квартале 2023 года.

Компоненты первой батареи прибыли на Филиппины 24 и 29 сентября 2022 года и были приняты на вооружение размещенной в "Баса" 960-й группы противовоздушной и противоракетной обороны, подчиняющейся командованию ПВО ВВС Филиппин. На вооружении ВВС Филиппин система носит обозначение SPADS (SPYDER Philippine Air Defense System).

Личный состав ВВС Филиппин приступил к обучению применению ЗРК после того, как 26 апреля 2022 года официально был принят первый учебно-тренажерный центр SPYDER. Объект также расположен на авиабазе "Баса" в городе Флоридабланка (пров.Пампанга).

Командование ВВС Филиппин объявило о получении второй батареи зенитного ракетного комплекса средней дальности SPYDER-MR в конце ноября 2023 года. 960-я группа противовоздушной и противоракетной обороны развернула систему в рамках учений Dagat Langit Lupa 2023 (AJEX DAGIT-PA). На представленных с учений фотоматериалов пусковые установки по-прежнему были пусты, таким образом, логично предположить, что управляемые ракеты к комплексам на тот момент еще не были поставлены. Предполагалось, что они, вероятно, будут переданы с третьей партией установок SPYDER-MR и другими сопутствующими компонентами.

В состав каждой батареи SPADS входят четыре пусковые установки на шасси грузовика Tatra с колесной формулой 8x8 чешского производства, транспортно-заряжающие машины и система управления огнем. Комплекс SPYDER-MR обеспечивает поражение целей на дальностях до 50 км и высотах до 16 км.