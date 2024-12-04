Войти
ЦАМТО

В Республике Корея завершена разработка ЗРС L-SAM

583
0
0
Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

ЦАМТО, 3 декабря. МНО Республики Корея объявило о завершении разработки национальной ЗРС дальнего действия L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).

Новая ЗРС позволит усилить возможности системы ПВО страны по противодействию воздушным угрозам со стороны КНДР.

По информации Yonhap, церемония, посвященная завершению разработки L-SAM, состоялась в Агентстве оборонных разработок (ADD) в Тэджоне. В мероприятии принял участие министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен, а президент Республики Корея Юн Сок Ель направил разработчикам поздравительное послание.

L-SAM позволяет уничтожать ракеты противника на высотах 50-60 км. Ракеты, которые L-SAM не смог перехватить, будут поражаться другими ЗРК, включая "Пэтриот" (PAC-2/PAC-3) и Cheongung II на высоте около 40 км.

Как ожидается, производство L-SAM начнется в следующем году, а на вооружение системы будут приняты в середине-конце 2020-х годов. После принятия на вооружение L-SAM будут играть центральную роль в эшелонированной системе противовоздушной / противоракетной обороны (ПВО/ПРО) KAMD (Korea Air and Missile Defense). В ее состав входят, помимо L-SAM, система упреждающего удара Kill Chain и "Корейский проект массированного наказания и возмездия" (KMPR – Korea Massive Punishment and Retaliation). L-SAM интегрируется с ЗРК средней дальности Cheongung II (M-SAM), поставленными США ЗРК "Пэтриот" и маловысотными средствами противоракетной обороны (LAMD).

Подчиненное Агентству программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) агентство ADD реализует проект создания L-SAM совместно с национальной компанией LIG Nex1 с 2019 года.

В апреле 2023 года комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил разработку зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM II. Согласно планам, программа будет реализована в период с 2024 по 2035 год. Бюджет разработки составляет 2,71 трлн. вон (2,03 млрд. долл.).

В рамках проекта L-SAM II планируется приобрести высотный перехватчик и перехватчик, обеспечивающий возможность поражения современных ракет, включая гиперзвуковые, на фазе планирования. По информации DAPA, дальность перехвата системы L-SAM-II примерно в три раза превысит показатель L-SAM, высота перехвата также возрастет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Компании
ADD
DAPA
LIG Nex1
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине