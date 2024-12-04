В Республике Корея завершена разработка ЗРС L-SAM

ЦАМТО, 3 декабря. МНО Республики Корея объявило о завершении разработки национальной ЗРС дальнего действия L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).

Новая ЗРС позволит усилить возможности системы ПВО страны по противодействию воздушным угрозам со стороны КНДР.

По информации Yonhap, церемония, посвященная завершению разработки L-SAM, состоялась в Агентстве оборонных разработок (ADD) в Тэджоне. В мероприятии принял участие министр национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен, а президент Республики Корея Юн Сок Ель направил разработчикам поздравительное послание.

L-SAM позволяет уничтожать ракеты противника на высотах 50-60 км. Ракеты, которые L-SAM не смог перехватить, будут поражаться другими ЗРК, включая "Пэтриот" (PAC-2/PAC-3) и Cheongung II на высоте около 40 км.

Как ожидается, производство L-SAM начнется в следующем году, а на вооружение системы будут приняты в середине-конце 2020-х годов. После принятия на вооружение L-SAM будут играть центральную роль в эшелонированной системе противовоздушной / противоракетной обороны (ПВО/ПРО) KAMD (Korea Air and Missile Defense). В ее состав входят, помимо L-SAM, система упреждающего удара Kill Chain и "Корейский проект массированного наказания и возмездия" (KMPR – Korea Massive Punishment and Retaliation). L-SAM интегрируется с ЗРК средней дальности Cheongung II (M-SAM), поставленными США ЗРК "Пэтриот" и маловысотными средствами противоракетной обороны (LAMD).

Подчиненное Агентству программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) агентство ADD реализует проект создания L-SAM совместно с национальной компанией LIG Nex1 с 2019 года.

В апреле 2023 года комитет по продвижению оборонных проектов МНО Республики Корея одобрил разработку зенитной ракетной системы дальнего действия L-SAM II. Согласно планам, программа будет реализована в период с 2024 по 2035 год. Бюджет разработки составляет 2,71 трлн. вон (2,03 млрд. долл.).

В рамках проекта L-SAM II планируется приобрести высотный перехватчик и перехватчик, обеспечивающий возможность поражения современных ракет, включая гиперзвуковые, на фазе планирования. По информации DAPA, дальность перехвата системы L-SAM-II примерно в три раза превысит показатель L-SAM, высота перехвата также возрастет.