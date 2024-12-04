Произведённый для Польши истребитель «Гусар» совершил первый полёт

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Первый истребитель Husarz, произведенный в США для Польши, совершил свой первый испытательный полет. Husarz («Гусар») – это местное обозначение F-35A.

Первая машина была официально передана Польше в августе этого года. Однако пока она, как и другие самолёты, не пройдёт весь цикл испытаний, местом её пребывания будут оставаться США. Здесь же, на американской авиабазе Эббинг, с декабря должна начаться подготовка лётчиков.

Согласно заявлению производителя Lockheed Martin, первые F-35A прибудут в Польшу в 2026 году сначала на авиабазу в Ласке вблизи Лодзя, а в 2027 году в Свидвине недалеко от границы с Германией, что положит начало формированию двух эскадрилий, вооруженных американскими «стелсами».

Согласно подписанному в 2020 году контракту, Польша должна получить 32 истребителя с учебным комплектом и запасными двигателями на общую сумму $4,6 млрд. Завершение их поставок ожидается в 2030 году.

Кроме 32 F-35A Варшава закупила 48 южнокорейских T-50 Golden Eagle (уже передано 12). Польское командование позиционировало эти учебно-боевые самолёты в качестве «лёгких истребителей». На вооружении также состоят 36 F-16C и 12 F-16D. О количестве МиГ-29 и Су-22 можно только догадываться, так как они передавались Украине после начала конфликта.