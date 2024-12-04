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ТАСС

WSJ: Зеленский допустил территориальные уступки из-за усталости Украины

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

По сведениям издания, на Украине такие настроения усиливаются на фоне нехватки личного состава на фронте и кампанией по принудительной мобилизации

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Смена риторики Владимира Зеленского, допустившего завершение "горячей фазы" противостояния с Россией без возвращения утраченных территорий, свидетельствует об усталости украинцев от конфликта. Такое мнение высказывается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, на Украине такие настроения усиливаются на фоне нехватки личного состава на фронте и связанной с этим кампанией по принудительной мобилизации украинцев.

29 ноября Зеленский в интервью телеканалу Sky News допустил остановку горячей фазы конфликта в случае укрытия подконтрольных Киеву территорий "под зонтик" НАТО. По его словам, предоставление членства в НАТО для части Украины остановило бы горячую фазу противостояния, но такого предложения пока никто не выдвигал. Украина не рассматривала такую возможность якобы потому, что его не озвучивали официально, сказал глава киевского режима. Как отметило украинское издание "Страна", это было первое с февраля 2022 года заявление Зеленского о том, что он готов завершить конфликт без возвращения утраченных территорий. 1 декабря на пресс-конференции в Киеве Зеленский заявил, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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