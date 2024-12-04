Песков: администрация США делает все для продолжения конфликта на Украине

Представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил нынешнюю администрацию США в продолжении действий по продлению военного конфликта на Украине. Однако представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ.

"Нынешняя администрация [США] преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться, администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - констатировал Песков в беседе с журналистами, говоря о выделении очередной помощи США Украине на $725 млн.

Вместе с тем и эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах", - указал представитель Кремля.

В понедельник администрация США объявила, что предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн. При этом в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Пентагона, говорится, что Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $62 млрд. Это включает в себя помощь в размере $61,4 млрд после начала Россией специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.