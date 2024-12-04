Войти
ТАСС

Песков: администрация США делает все для продолжения конфликта на Украине

616
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил нынешнюю администрацию США в продолжении действий по продлению военного конфликта на Украине. Однако представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ.

"Нынешняя администрация [США] преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться, администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - констатировал Песков в беседе с журналистами, говоря о выделении очередной помощи США Украине на $725 млн.

Вместе с тем и эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах", - указал представитель Кремля.

В понедельник администрация США объявила, что предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн. При этом в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Пентагона, говорится, что Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $62 млрд. Это включает в себя помощь в размере $61,4 млрд после начала Россией специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине