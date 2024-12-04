Войти
Военное обозрение

Финальная в этом году партия гусеничных вездеходов ТМ-140 передана для работы МЧС в условиях Арктики

573
0
+2

Источник изображения: topwar.ru

МЧС России получило очередную партию отечественных гусеничных вездеходов ТМ-140, отгрузку произвел Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы», сообщает пресс-служба Ростеха.

Данные снегоболотоходы предназначены для Мурманского поисково-спасательного отряда на Кольском полуострове, сколько всего машин получили спасатели, не сообщается. Отмечается, что МЧС было поставлено несколько партий ТМ-140, начиная с июля, эта будет финальной в 2024 году. Вездеходы ТМ-140 работают на Чукотке, в республике Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областях.

ТМ-140 оснащен всем необходимым для переездов на дальние расстояния. Особенно важным для нас было проверить и подготовить технику к предстоящим учениям «Безопасная Арктика – 2025», которые состоятся в январе. Это будет испытание и для людей, и для техники. Вездеход покажет себя отлично.

- заявил начальник Арктического комплексного аварийно-спасательного центра АКАСЦ Виктор Шаповалов.

ТМ-140 создан на отечественной базе и без использования иностранных комплектующих, его особенность — это модульная схема, что позволяет устанавливать на него различные модули в зависимости от выполняемых задач. Известно, что для вездехода разработаны: универсальный модуль, электростанция и ремонтная мастерская. К тому же машина еще и плавающая.

Характеристики машины: грузоподъемность — 4 тонны, запас хода — 550 км, скорость по шоссе — 45 км/час, на плаву за счет перематывания гусениц — 4 км/час. Способен преодолевать уклоны до 30 градусов. Клиренс порядка 450 мм обеспечивает высокую проходимость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
Проекты
Арктика
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине