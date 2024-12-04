Финальная в этом году партия гусеничных вездеходов ТМ-140 передана для работы МЧС в условиях Арктики

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МЧС России получило очередную партию отечественных гусеничных вездеходов ТМ-140, отгрузку произвел Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы», сообщает пресс-служба Ростеха.

Данные снегоболотоходы предназначены для Мурманского поисково-спасательного отряда на Кольском полуострове, сколько всего машин получили спасатели, не сообщается. Отмечается, что МЧС было поставлено несколько партий ТМ-140, начиная с июля, эта будет финальной в 2024 году. Вездеходы ТМ-140 работают на Чукотке, в республике Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областях.

ТМ-140 оснащен всем необходимым для переездов на дальние расстояния. Особенно важным для нас было проверить и подготовить технику к предстоящим учениям «Безопасная Арктика – 2025», которые состоятся в январе. Это будет испытание и для людей, и для техники. Вездеход покажет себя отлично.

- заявил начальник Арктического комплексного аварийно-спасательного центра АКАСЦ Виктор Шаповалов.

ТМ-140 создан на отечественной базе и без использования иностранных комплектующих, его особенность — это модульная схема, что позволяет устанавливать на него различные модули в зависимости от выполняемых задач. Известно, что для вездехода разработаны: универсальный модуль, электростанция и ремонтная мастерская. К тому же машина еще и плавающая.

Характеристики машины: грузоподъемность — 4 тонны, запас хода — 550 км, скорость по шоссе — 45 км/час, на плаву за счет перематывания гусениц — 4 км/час. Способен преодолевать уклоны до 30 градусов. Клиренс порядка 450 мм обеспечивает высокую проходимость.