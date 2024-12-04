МИД Канады: Оттава представит обновленную стратегию по Арктике в ближайшие дни

ЦАМТО, 3 декабря. Власти Канады планируют представить обновленную стратегию по Арктике в ближайшие дни.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила глава МИД страны Мелани Жоли на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CPAC.

В июне М.Жоли заявляла, что канадские власти работают над внесением изменений в стратегию страны в арктическом регионе с учетом изменений геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО Швеции и Финляндии.

"Мы давно работаем над нашей внешней политикой по Арктике и планируем представить обновленную стратегию по Арктике в ближайшие дни", – заявила М.Жоли.

Глава канадского МИД отметила, что им нужно переосмыслить степень угрозы в арктическом регионе, а также развивать сотрудничество с США и скандинавскими странами.

Кроме того, М.Жоли заявила, что в настоящий момент Канада находится в процессе строительства восьми ледоколов.

Как напоминает "РИА Новости", в ноябре советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.