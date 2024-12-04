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ЦАМТО

Глава Минобороны Умеров: Украине нужно 25 млрд. долларов для поддержания ОПК

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Рустем Умеров. Архивное фото
Рустем Умеров. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin

ЦАМТО, 3 декабря. Правительство Украины нуждается в дополнительной помощи от Запада в размере от 11 до 15 млрд. долл. для поддержания своего ОПК.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров португальскому новостному агентству Lusa.

По словам министра, Киеву для поддержания ОПК Украины нужно в целом 25 млрд. долл.

"Украина собирается инвестировать до 10 млрд. или до 14 млрд. долл., поэтому нам понадобятся дополнительные средства от наших партнеров", – приводит агентство слова министра.

Кроме того, Р.Умеров заявил, что Киев нацелен на работу с европейскими союзниками "по совместному производству и инвестициям на Украине, а также сотрудничеству за пределами Украины во всех сегментах ОПК".

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Украина
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