В Минобороны США назвали общий объем американской военной помощи Украине

ЦАМТО, 3 декабря. Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 млрд. долл., а с начала российской специальной военной операции – 61,4 млрд. долл.

"США предоставили более чем 62 млрд. долл. военной помощи Украины с начала работы администрации Д.Байдена", – говорится в сообщении американского военного ведомства.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года объем военной поддержки составил 61,4 млрд. долл.

Ранее, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 млн. долл., куда также вошла очередная партия противопехотных мин.

"Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны, она оценивается в сумму 725 млн. долл.", – говорится в сообщении главы госдепа.