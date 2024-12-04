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ЦАМТО

В Минобороны США назвали общий объем американской военной помощи Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 декабря. Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 млрд. долл., а с начала российской специальной военной операции – 61,4 млрд. долл.

"США предоставили более чем 62 млрд. долл. военной помощи Украины с начала работы администрации Д.Байдена", – говорится в сообщении американского военного ведомства.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года объем военной поддержки составил 61,4 млрд. долл.

Ранее, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 млн. долл., куда также вошла очередная партия противопехотных мин.

"Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны, она оценивается в сумму 725 млн. долл.", – говорится в сообщении главы госдепа.

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Страны
США
Украина
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