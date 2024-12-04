Fincantieri передала ДВКД "Аль Фульк" ВМС Катара

ЦАМТО, 3 декабря. Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся на предприятии в Муджиано церемонии передачи командованию ВМС Катара десантно-вертолетного корабля-дока (LPD) "Аль Фульк".

Новый ДВКД был заказан в рамках программы модернизации катарского флота.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док, два патрульных корабля прибрежной зоны OPV, а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включало обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Закладка киля ДВКД для ВМС Катара состоялась на предприятии Fincantieri в Палермо 17 мая 2022 года, спуск на воду – 24 января 2023 года.

Четыре заказанных корвета были переданы ВМС Катара с октября 2021 года по май 2023 года. Патрульные корабли были поставлены в январе и июле 2022 года.

ДВКД спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Корабль будет применяться для выполнения широкого спектра задач, от поддержки операций вооруженных сил до гуманитарных миссий.

Длина корабля составляет около 143 м, ширина – 21,5 м, водоизмещение – около 9000 т. ДВКД оборудован многофункциональной РЛС Kronos Grand. На борту может быть размещено до 550 человек. ДВКД оснащен двумя аппарелями и внутренним затапливаемым доком, способным принять катер LCM, который также можно хранить на палубе. Летная площадка рассчитана на размещение вертолета NH-90.

По информации Jane's Defence Weekly, ДВКД также оборудован вертикальной пусковой установкой, размещенной с правого борта в конце полетной палубы. Предполагается, что ВПУ может использоваться для пуска ЗУР "Астер-30".