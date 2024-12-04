Олаф Шольц анонсировал дополнительную поставку вооружений Украине

ЦАМТО, 3 декабря. Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку в следующем году дополнительных систем ПВО, гаубиц и вертолетов Украине.

Как передает "РИА Новости", об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"И в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные БЛА, артиллерийские боеприпасы, а также передадим шесть вооруженных вертолетов Sea King", – заявил О.Шольц, его речь была разослана журналистам пресс-службой правительства.

О.Шольц перечислил также обещанную ранее и уже поставленную военную помощь Украине – 5 комплексов ЗРК IRIS-T, три системы Patriot, более 50 самоходных ЗРК Gepard и необходимые для перечисленных систем боеприпасы. О.Шольц уточнил, что в декабре в распоряжение ВСУ поступит также шестой комплекс IRIS-T, дополнительные пусковые установки ЗРК Patriot и неназванное число ЗРК Gepard.

В понедельник в Кабмине ФРГ сообщили, что анонсированный ранее О.Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 млн. евро включает преимущественно уже обещанное оружие – танки Leopard 1, боевые БЛА, ЗРК IRIS-T и является частью анонсированного в октябре пакета.

Тогда же, в октябре, О.Шольц обещал в ходе совместной конференции с В.Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд. евро.