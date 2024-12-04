«Обеспечат прорыв в обучении войск»: армия США закупила 3D-мишени TMT

Источник изображения: topwar.ru
После 12 лет разработки и войсковых испытаний, армия США заключила с компанией Pratt & Miller Defense (подразделение Oshkosh Corporation) многолетний контракт на производство нового комплекса обучения стрельбе из стрелкового оружия Trackless Moving Targets (TMT).
- полагает разработчик.
Источник изображения: topwar.ru
Комплекс TMT состоит из высокомобильной бронированной платформы, выступающей в качестве носителя мишеней и управляемой с помощью GPS, и системы обнаружения попаданий. На бронированное шасси устанавливаются различные мишени, имитирующие как пехоту, так и бронетехнику. Платформа может использоваться в группе или по отдельности.
Источник изображения: topwar.ru
Традиционные системы обучения ограничены неподвижными или линейно перемещающимися с постоянной скоростью целями, которые представлены в виде 2D-изображений.
Новые мишени выходят за рамки этих ограничений благодаря 360-градусному обзору, изменяемой скорости движения и реалистичному поведению, что значительно повышает эффективность обучения.
Учебные центры армии США и Национальной гвардии начнут получать новый комплекс TMT летом 2025 года.