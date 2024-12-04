«Обеспечат прорыв в обучении войск»: армия США закупила 3D-мишени TMT

Источник изображения: topwar.ru

После 12 лет разработки и войсковых испытаний, армия США заключила с компанией Pratt & Miller Defense (подразделение Oshkosh Corporation) многолетний контракт на производство нового комплекса обучения стрельбе из стрелкового оружия Trackless Moving Targets (TMT).

Новые движущиеся мишени обеспечивают более реалистичную тренировку по стрельбе из боевого оружия и приведут к прорыву в обучении войск

- полагает разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс TMT состоит из высокомобильной бронированной платформы, выступающей в качестве носителя мишеней и управляемой с помощью GPS, и системы обнаружения попаданий. На бронированное шасси устанавливаются различные мишени, имитирующие как пехоту, так и бронетехнику. Платформа может использоваться в группе или по отдельности.

Источник изображения: topwar.ru

Традиционные системы обучения ограничены неподвижными или линейно перемещающимися с постоянной скоростью целями, которые представлены в виде 2D-изображений.

Новые мишени выходят за рамки этих ограничений благодаря 360-градусному обзору, изменяемой скорости движения и реалистичному поведению, что значительно повышает эффективность обучения.

Учебные центры армии США и Национальной гвардии начнут получать новый комплекс TMT летом 2025 года.