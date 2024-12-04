Турция предлагает Сирии сделку в рамках урегулирования ситуации с наступлением боевиков

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Наступление протурецких сил вместе с боевиками террористических группировок может привести к тому, что сирийский президент Башар Асад примет предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана о нормализации отношений, но с уклоном в турецкую сторону. Хотя Анкара и отрицает свою причастность к происходящему в Сирии, но сейчас все складывается в пользу турков, Дамаску придется идти на уступки.

Как сообщают российские и международные ресурсы, в Сети появились подробности сделки, которую Эрдоган якобы предлагает Асаду для нормализации ситуации. Согласно данным, турки требуют начала прямых политических переговоров между правительством и оппозиционными силами в контексте, направленном на политические изменения. Взамен Турция обязуется вывести свои войска с сирийской территории и даже составит для этого график, но требует от Дамаска, чтобы тот договорился с курдами о гарантиях безопасности Турции.

Также Турция обещает восстановление действия сирийских законов на всех территориях страны, включая контролируемые оппозицией. А город Алеппо, сейчас оккупированный боевиками террористических группировок, сделать открытой торговой и промышленной зоной. При этом турки помогут его восстановить, а сирийская оппозиция получит право там находиться и торговать.

Кроме того, предлагается установление переходного периода для урегулирования политической ситуации посредством нового диалога с участием международных посредников.

Если Асад согласится на это предложение, а это еще не факт, поскольку у него есть свои союзники и друзья, имеющие свои интересы, то как Турция намерена решить вопрос с группировками запрещенного в России террористического «Исламского государства»*, которые на сегодня контролируют два крупных города — Идлиб и Алеппо. До этого у Анкары контролировать тот же Идлиб совершенно не получалось.