«Превзойдёт истребители Rafale и Су-30МКИ ВВС Индии»: Пакистан одобрил закупку китайского самолёта J-35

Источник изображения: topwar.ru

J-35A

Пакистан одобрил закупку китайского истребителя J-35, совершившего первый полёт в 2021 году.

Как указывается в издании 24 News HD, поставки, как ожидается, начнутся в течение следующих 24 месяцев. При этом лётчики уже проходят обучение на этой платформе.

J-35 – это новейший китайский «стелс»-истребитель 5-го поколения, разработанный как самолёт корабельного базирования, но адаптированный для работы по наземным целям. Он обладает передовыми технологиями малозаметности, современной авионикой и богатым набором сенсоров.

Это делает его грозным противником в небе

- говорится в индийском издании IDRW.

Высокоманёвренный J-35, оснащённый радаром с АФАР и вооружением, скрытым во внутренних отсеках, повысит способность ВВС Пакистана выполнять широкий круг задач от завоевания превосходства в воздухе до операций по нанесению глубоких ударов по наземным целям.

Согласно отчёту [видимо, Минобороны Индии], J-35, как ожидается, превзойдет нынешние фронтовые истребители Индии, включая Rafale и Су-30МКИ

- указывается в издании.

В отчёте говорится, что характеристики малозаметности J-35 и передовая авионика обеспечат ему качественное преимущество, которое сохранится до тех пор, пока ВВС Индии не примут на вооружение истребитель AMCA собственной разработки примерно в 2035 году.

Эти сроки потенциально могут дать Пакистану 7-8 лет форы

- полагает автор.

По его словам, принятие на вооружение J-35 ознаменует значительный скачок в возможностях ВВС Пакистана, поскольку на данный момент они полагаются на платформы 4-го поколения, такие как JF-17 и F-16. Хотя ВВС Индии остаются превосходящей силой с точки зрения общего размера флота, разнообразия и опыта, введение в игру J-35 ставит новые задачи.

Ответ Индии будет зависеть от её способности ускорить разработку местных платформ, таких как AMCA, и продолжить модернизацию существующих активов, включая Rafale и Су-30МКИ, с помощью современных сенсоров, оружия и систем РЭБ

- делается вывод в издании.