Войти
Военное обозрение

«Превзойдёт истребители Rafale и Су-30МКИ ВВС Индии»: Пакистан одобрил закупку китайского самолёта J-35

653
0
0

Источник изображения: topwar.ru

J-35A

Пакистан одобрил закупку китайского истребителя J-35, совершившего первый полёт в 2021 году.

Как указывается в издании 24 News HD, поставки, как ожидается, начнутся в течение следующих 24 месяцев. При этом лётчики уже проходят обучение на этой платформе.

J-35 – это новейший китайский «стелс»-истребитель 5-го поколения, разработанный как самолёт корабельного базирования, но адаптированный для работы по наземным целям. Он обладает передовыми технологиями малозаметности, современной авионикой и богатым набором сенсоров.

Это делает его грозным противником в небе

- говорится в индийском издании IDRW.

Высокоманёвренный J-35, оснащённый радаром с АФАР и вооружением, скрытым во внутренних отсеках, повысит способность ВВС Пакистана выполнять широкий круг задач от завоевания превосходства в воздухе до операций по нанесению глубоких ударов по наземным целям.

Согласно отчёту [видимо, Минобороны Индии], J-35, как ожидается, превзойдет нынешние фронтовые истребители Индии, включая Rafale и Су-30МКИ

- указывается в издании.

В отчёте говорится, что характеристики малозаметности J-35 и передовая авионика обеспечат ему качественное преимущество, которое сохранится до тех пор, пока ВВС Индии не примут на вооружение истребитель AMCA собственной разработки примерно в 2035 году.

Эти сроки потенциально могут дать Пакистану 7-8 лет форы

- полагает автор.

По его словам, принятие на вооружение J-35 ознаменует значительный скачок в возможностях ВВС Пакистана, поскольку на данный момент они полагаются на платформы 4-го поколения, такие как JF-17 и F-16. Хотя ВВС Индии остаются превосходящей силой с точки зрения общего размера флота, разнообразия и опыта, введение в игру J-35 ставит новые задачи.

Ответ Индии будет зависеть от её способности ускорить разработку местных платформ, таких как AMCA, и продолжить модернизацию существующих активов, включая Rafale и Су-30МКИ, с помощью современных сенсоров, оружия и систем РЭБ

- делается вывод в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
F-16
FC-1
Rafale
Су-30
Су-30МК
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине