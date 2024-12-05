Разведывательно-ударный БПЛА СH-7 НОАК.

Малозаметный разведывательно-ударный БПЛА «Радуга-7» (англ. аббревиатура СН-7) разработан конструкторами 11-ого научно-исследовательского института CASTC. Впервые аппарат представили вниманию широкой общественности на 12-м авиасалоне в г. Чжухай в ноябре 2018 года.

Согласно открытым источникам, испытания высотного среднескоростного малозаметного разведывательно-ударного БПЛА СН-7 завершились в октябре 2024 года. Между тем, в соответствии с первоначальным планом завершение программы испытаний намечалось на 2019 год, а начало серийного производства – на 2022 год. Однако значительные коррективы внесла пандемия COVID-19. Кроме того, позднее было принято решение учесть опыт применения ВКС РФ БПЛА С-70 «Охотник» в рамках Специальной военной операции на Украине.

Демонстрация разведывательно-ударного БПЛА СН-7

Разведывательно-ударный БПЛА «Радуга-7» предназначен для проверки технологических решений, которые китайские конструкторы намерены применить в перспективном дальнем бомбардировщике «Хун-20».

Анализ данных, опубликованных в китайских специализированных военно-технических изданиях, позволяет указать следующие ТТХ СН-7.

ТТХ СН-7. Источник: invoen.ru

Данные параметры обеспечены благодаря двум турбовентиляторными двигателям тягой по 5000 кгс. каждый. Оценочная стоимость одного СН-7 составит 50 млн. долл. США, что в 200 раз !!! меньше стоимости бомбардировщика «Хун-20».

Колесное шасси БПЛА «Радуга-7»

В отношении вероятных тактических приемов применения разведывательно-ударного БПЛА СН-7 представляется возможным сообщить следующее.

БПЛА «Радуга-7» может действовать по схеме «А+В», т.е. один аппарат будет вести радиотехническую разведку системы ПВО противника и провоцировать батареи/дивизионы ЗРК/ЗРС на включение своих многофункциональных РЛС на полную мощность для принятия такового на автоматическое сопровождение с целью наведения ЗУР. В случае реагирования элементов системы ПВО первый аппарат засекает исходящее излучение от РЛС и передает данные наведения на второй БПЛА, который осуществляет пуски противорадиолокационных ракет.

Межвидовая тактическая система передачи данных (шифрованный обмен по каналам системы КА «Компас»/«Бйэдоу») позволяет транслировать данные от БПЛА на самолеты ДРДиН типа «Кунцзин-500» и далее на надводные корабли (эсминцы и крейсера УРО существующих проектов) ВМС или в подразделения РВ НОАК для выбора оптимального средства поражения.

Помимо прорыва рубежа ПВО на БПЛА СН-7 также возлагается задача по выполнению второго налета на объекты системы ПВО противника в качестве средства наведения для малозаметных истребителей «Цзянь-20», которые обладают большей ракетно-бомбовой нагрузкой.

Ожидается, что после принятия на вооружение ВВС НОАК рассматриваемый БПЛА будут применять для ведения разведки в воздушных районах над акваторией ЮКМ, ВКМ и в Тайваньском проливе, а также вдоль линии фактического контроля над спорными районами на границе с Республикой Индия.

По замыслу разработчиков CН-7 имеет два одинаковых по вместительности внутренних ракетно-бомбовых отсека, позволяющих размещать управляемые ракеты класса «воздух-поверхность», противокорабельные и компактные крылатые, а также высокоточные оперенные корректируемые бомбы массой не более 500 кг каждая. Анализ выпускаемых ОПК КНР образцов авиационных средств поражения, которые могут быть включены в состав боекомплекта данного БПЛА, позволяет утверждать, что СН-7 будет способен наносить удары только по стационарным целям.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий